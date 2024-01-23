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Под Краснодаром автобус со школьниками застрял на обочине из-за гололеда - РИА Новости, 23.01.2024
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15:20 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/avtobus-1922992785.html
Под Краснодаром автобус со школьниками застрял на обочине из-за гололеда
Под Краснодаром автобус со школьниками застрял на обочине из-за гололеда - РИА Новости, 23.01.2024
Под Краснодаром автобус со школьниками застрял на обочине из-за гололеда
Школьный автобус с детьми из-за гололеда застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром, никто не пострадал, школьников довезли на другом... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:20
2024-01-23T15:20
происшествия
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус с детьми из-за гололеда застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром, никто не пострадал, школьников довезли на другом автобусе, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. Как уточнили РИА Новости в учреждении, инцидент произошёл на подъездной дороге к краснодарскому садовому товариществу "Ива". "Из-за скользкого дорожного покрытия по краю проезжей части не смогли разъехаться Камаз и школьный автобус, в результате чего автобус скатился в обочину. В экстренном порядке был предоставлен другой автобус, который довёз детей в школу. Пострадавших нет, повреждений автобуса - тоже", - говорится в сообщении. Отмечается, что на дороге проведут гравийный ремонт при наличии финансирования. Прокуратура Краснодарского края начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство даст оценку причинам, способствовавшим нарушению безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240123/sneg-1922970933.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар
Под Краснодаром автобус со школьниками застрял на обочине из-за гололеда

Под Краснодаром школьный автобус с детьми застрял на обочине из-за гололеда

© фото очевидцаШкольный автобус застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром
Школьный автобус застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром
© фото очевидца
Школьный автобус застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус с детьми из-за гололеда застрял на обочине в районе садового товарищества под Краснодаром, никто не пострадал, школьников довезли на другом автобусе, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
Как уточнили РИА Новости в учреждении, инцидент произошёл на подъездной дороге к краснодарскому садовому товариществу "Ива".
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"Из-за скользкого дорожного покрытия по краю проезжей части не смогли разъехаться Камаз и школьный автобус, в результате чего автобус скатился в обочину. В экстренном порядке был предоставлен другой автобус, который довёз детей в школу. Пострадавших нет, повреждений автобуса - тоже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дороге проведут гравийный ремонт при наличии финансирования.
Прокуратура Краснодарского края начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство даст оценку причинам, способствовавшим нарушению безопасности дорожного движения.
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