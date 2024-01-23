https://ria.ru/20240123/ashdod-1922867335.html

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле

Движение "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:04

2024-01-23T02:04

2024-01-23T02:10

ирак

ашдод

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/38/1500413812_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_3a3ddf63a153a5ffa22342029c0ed617.jpg

КАИР, 23 янв - РИА Новости. Движение "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод, расположенного на побережье Средиземного моря."Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" во вторник атаковали с помощью беспилотников порт Ашдод на оккупированных территориях (в Израиле - ред.)", - говорится в заявлении формирований.

https://ria.ru/20240123/tsakhal-1922867801.html

ирак

ашдод

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, ашдод, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году