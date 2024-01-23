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Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024
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02:04 23.01.2024 (обновлено: 02:10 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ashdod-1922867335.html
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле
Движение "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:04
2024-01-23T02:10
ирак
ашдод
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 23 янв - РИА Новости. Движение "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод, расположенного на побережье Средиземного моря."Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" во вторник атаковали с помощью беспилотников порт Ашдод на оккупированных территориях (в Израиле - ред.)", - говорится в заявлении формирований.
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ирак, ашдод, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, Ашдод, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаке на порт Ашдода в Израиле

Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе БПЛА по порту Ашдода в Израиле

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
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КАИР, 23 янв - РИА Новости. Движение "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод, расположенного на побережье Средиземного моря.
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" во вторник атаковали с помощью беспилотников порт Ашдод на оккупированных территориях (в Израиле - ред.)", - говорится в заявлении формирований.
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Израиль заявил об ударах по инфраструктуре и комплексу "Хезболлах" в Ливане
Вчера, 02:10
 
ИракАшдодИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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