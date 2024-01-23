https://ria.ru/20240123/artilleriya-1922875091.html

На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ

Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:10

2024-01-23T05:10

2024-01-23T05:47

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России."Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований… Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.Корректировка огня велась при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение."В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего поражаем и уничтожаем минометы. Также поражаем лодки противника, его лодочные станции, склады боеприпасов и, конечно же, пехоту" – рассказал командир орудия с позывным "Куст".

https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html

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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире