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На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 23.01.2024 (обновлено: 05:47 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/artilleriya-1922875091.html
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ
Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:10
2024-01-23T05:47
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России.&quot;Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 &quot;Гиацинт-Б&quot; по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований… Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра&quot;, - говорится в сообщении.Корректировка огня велась при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение."В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего поражаем и уничтожаем минометы. Также поражаем лодки противника, его лодочные станции, склады боеприпасов и, конечно же, пехоту" – рассказал командир орудия с позывным "Куст".
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире
На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ

Артиллерия ВДВ уничтожила отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России.
«

"Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований… Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Корректировка огня велась при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего поражаем и уничтожаем минометы. Также поражаем лодки противника, его лодочные станции, склады боеприпасов и, конечно же, пехоту" – рассказал командир орудия с позывным "Куст".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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