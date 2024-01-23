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Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск - РИА Новости, 23.01.2024
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях, об этом сообщило издание... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:13
2024-01-23T06:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
украина
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях, об этом сообщило издание "Обозреватель"."Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях Донецкой области (так в Киеве называют территорию ДНР — Прим. ред.) ", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу генерала.Как отмечается в публикации, в ВСУ назвали обстановку на указанных направлениях напряженной. Позднее Сырский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором также признал проблемы на этом участке линии соприкосновения."Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий ", - пожаловался он.В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.На прошлой неделе британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный другие представители Министерства обороны Украины срочно отправились в Харьковскую область из-за опасений, что россияне возьмут под контроль регион.
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922870845.html
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безопасность, россия, артемовск, украина, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Украина, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск

Генерал ВСУ Сырский признал напряженность ситуации под Артемовском и Северском

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях, об этом сообщило издание "Обозреватель".
"Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях Донецкой области (так в Киеве называют территорию ДНР — Прим. ред.) ", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу генерала.
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Как отмечается в публикации, в ВСУ назвали обстановку на указанных направлениях напряженной. Позднее Сырский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором также признал проблемы на этом участке линии соприкосновения.
«
"Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий ", - пожаловался он.
В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.
На прошлой неделе британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный другие представители Министерства обороны Украины срочно отправились в Харьковскую область из-за опасений, что россияне возьмут под контроль регион.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскУкраинаАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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