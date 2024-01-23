https://ria.ru/20240123/armeniya-1922939520.html

Радио Sputnik Армения возобновит вещание

Радио Sputnik Армения возобновит вещание - РИА Новости, 23.01.2024

Радио Sputnik Армения возобновит вещание

Комиссия по телевидению и радио (КТР) Армении отменила запрет на вещание в стране радио Sputnik Армения, сообщило СМИ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:25

2024-01-23T12:25

2024-01-23T12:49

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ЕРЕВАН, 23 янв — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радио (КТР) Армении отменила запрет на вещание в стране радио Sputnik Армения, сообщило СМИ в Telegram-канале. "Комиссия по телевидению и радио отменила запрет на вещание компании "Тоспа" и позволило радио Sputnik Армения продолжить вещание", — говорится в сообщении Sputnik Армения. Комиссия приняла решение единогласно. Sputnik Армения вновь выйдет в эфир 25 января.КТР 20 декабря приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм". Российское посольство в ответ на решение армянских властей выразило сожаление из-за такого шага Еревана. Там отметили, что он скажется "на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору".Дипломаты также подчеркнули, что приостановка вещания радио "не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении".

https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, тигран кеосаян, sputnik армения, в мире