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СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов - РИА Новости, 23.01.2024
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13:44 23.01.2024 (обновлено: 13:54 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/aktivy-1922957865.html
СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов
СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов
Главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств, РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:44
2024-01-23T13:54
россия
германия
брюссель
жозеп боррель
антон силуанов
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. "Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что несколько стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации самих российских активов из-за возможных юридических проблем. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231228/konfiskatsiya-1918614353.html
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россия, германия, брюссель, жозеп боррель, антон силуанов, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире
Россия, Германия, Брюссель, Жозеп Боррель, Антон Силуанов, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов

Bloomberg: главы МИД стран ЕС одобрили налогообложение доходов от активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля.
"Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что несколько стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации самих российских активов из-за возможных юридических проблем.
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СМИ: в Европе сомневаются в законности идеи конфисковать российские активы
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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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РоссияГерманияБрюссельЖозеп БоррельАнтон СилуановЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
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