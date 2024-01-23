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В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами - РИА Новости, 23.01.2024
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10:58 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/aktivy-1922906041.html
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами - РИА Новости, 23.01.2024
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами
Депутат ГД Евгений Попов считает в своем Telegram-канале, что назрела необходимость создания российского аналога управления по контролю над иностранными... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:58
2024-01-23T10:58
россия
евгений попов
экономика
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Попов считает в своем Telegram-канале, что назрела необходимость создания российского аналога управления по контролю над иностранными активами, подобного минфину США (OFAC), который мог бы заниматься инструментами финансового противодействия и контролем за их исполнением. "Думаю, назрела необходимость создания российского аналога OFAC - управления по контролю за иностранными активами. В условиях 18K+ санкций, инструментами финансового противодействия, ответными санкциями, контролем за их исполнением должна заниматься профессиональная структура", - написал он. По мнению депутата, ей можно придать функцию борьбы за арестованные украденные российские активы. В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
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россия, евгений попов, экономика, госдума рф, санкции в отношении россии
Россия, Евгений Попов, Экономика, Госдума РФ, Санкции в отношении России
В ГД предложили создать управление по контролю над иностранными активами

Депутат Попов предложил создать управление по контролю над иностранными активами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Попов считает в своем Telegram-канале, что назрела необходимость создания российского аналога управления по контролю над иностранными активами, подобного минфину США (OFAC), который мог бы заниматься инструментами финансового противодействия и контролем за их исполнением.
"Думаю, назрела необходимость создания российского аналога OFAC - управления по контролю за иностранными активами. В условиях 18K+ санкций, инструментами финансового противодействия, ответными санкциями, контролем за их исполнением должна заниматься профессиональная структура", - написал он. По мнению депутата, ей можно придать функцию борьбы за арестованные украденные российские активы.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД
30 декабря 2023, 09:13
В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
10 ноября 2023, 08:00
 
РоссияЕвгений ПоповЭкономикаГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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