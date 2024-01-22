Рейтинг@Mail.ru
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 22.01.2024 (обновлено: 19:49 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zoopark-1922827569.html
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели - РИА Новости, 22.01.2024
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:34
2024-01-22T19:49
московский зоопарк
всероссийское общество охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922838269_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_5eb7448bb8f95426d6685f3180494a17.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы привезли хвою в Московский зоопарк, она пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, кто-то точить ногти, а кто-то будет лежать и наслаждаться новогодним запахом", - сказал журналистам исполнительный директор московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Ярослав Вольпин. Он отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели были собраны шишки. Они будут обработаны на специальной центрифуге, которая позволит раскрыть их и достать оттуда семена. Эти семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю. "Таким образом примерно с одной елки мы собираем каждый год 10 тысяч семян", - добавил Вольпин.
https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922838269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c247e6409a4ef85271345cdaa00a6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк, всероссийское общество охраны природы
Московский зоопарк, Всероссийское общество охраны природы
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели

В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели

© РИА НовостиХвоя с главной новогодней ели, которую передали в московский зоопарк
Хвоя с главной новогодней ели, которую передали в московский зоопарк
© РИА Новости
Хвоя с главной новогодней ели, которую передали в московский зоопарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы привезли хвою в Московский зоопарк, она пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, кто-то точить ногти, а кто-то будет лежать и наслаждаться новогодним запахом", - сказал журналистам исполнительный директор московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Ярослав Вольпин.
Он отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели были собраны шишки. Они будут обработаны на специальной центрифуге, которая позволит раскрыть их и достать оттуда семена. Эти семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю.
"Таким образом примерно с одной елки мы собираем каждый год 10 тысяч семян", - добавил Вольпин.
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
19 января, 11:28
 
Московский зоопаркВсероссийское общество охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала