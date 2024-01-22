https://ria.ru/20240122/zoopark-1922827569.html
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели - РИА Новости, 22.01.2024
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:34
2024-01-22T18:34
2024-01-22T19:49
московский зоопарк
всероссийское общество охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922838269_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_5eb7448bb8f95426d6685f3180494a17.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы привезли хвою в Московский зоопарк, она пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, кто-то точить ногти, а кто-то будет лежать и наслаждаться новогодним запахом", - сказал журналистам исполнительный директор московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Ярослав Вольпин. Он отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели были собраны шишки. Они будут обработаны на специальной центрифуге, которая позволит раскрыть их и достать оттуда семена. Эти семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю. "Таким образом примерно с одной елки мы собираем каждый год 10 тысяч семян", - добавил Вольпин.
https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922838269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c247e6409a4ef85271345cdaa00a6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, всероссийское общество охраны природы
Московский зоопарк, Всероссийское общество охраны природы
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы привезли хвою в Московский зоопарк, она пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, кто-то точить ногти, а кто-то будет лежать и наслаждаться новогодним запахом", - сказал журналистам исполнительный директор московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы
" Ярослав Вольпин.
Он отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели были собраны шишки. Они будут обработаны на специальной центрифуге, которая позволит раскрыть их и достать оттуда семена. Эти семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю.
"Таким образом примерно с одной елки мы собираем каждый год 10 тысяч семян", - добавил Вольпин.
Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки