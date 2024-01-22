https://ria.ru/20240122/zoopark-1922827569.html

В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели

В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели - РИА Новости, 22.01.2024

В Московский зоопарк передали хвою кремлевской новогодней ели

Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:34

2024-01-22T18:34

2024-01-22T19:49

московский зоопарк

всероссийское общество охраны природы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хвоя новогодней ели, украшавшей Соборную площадь Кремля, передана в Московский зоопарк в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы привезли хвою в Московский зоопарк, она пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, кто-то точить ногти, а кто-то будет лежать и наслаждаться новогодним запахом", - сказал журналистам исполнительный директор московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Ярослав Вольпин. Он отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели были собраны шишки. Они будут обработаны на специальной центрифуге, которая позволит раскрыть их и достать оттуда семена. Эти семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю. "Таким образом примерно с одной елки мы собираем каждый год 10 тысяч семян", - добавил Вольпин.

https://ria.ru/20240119/el-1922289698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, всероссийское общество охраны природы