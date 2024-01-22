https://ria.ru/20240122/zhilsertifikaty-1922749035.html

Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям

Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям - РИА Новости, 22.01.2024

Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям

Молодым и многодетным семьям в Новгородской области при рождении ребенка вручат жилищные сертификаты от 350 до 800 тысяч рублей в Боровичком, Валдайском и... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:16

2024-01-22T13:16

2024-01-22T13:16

великий новгород

жилье

многодетные семьи

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Молодым и многодетным семьям в Новгородской области при рождении ребенка вручат жилищные сертификаты от 350 до 800 тысяч рублей в Боровичком, Валдайском и Старорусском районах, сообщила пресс-служба правительства региона. С 1 сентября 2023 года три небольших города - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. В Новгородской области прошли стратегические сессии, на которых семьи озвучили пожелания. Они утверждены в паспортах проекта и уже реализуются. Главный запрос – строительство жилья. Это станет одним из приоритетных направлений: в Старой Руссе планируется построить два многоквартирных дома, в Боровичах – три, в Валдае – один. "Глава Валдайского района Юрий Стадэ обратился к губернатору с просьбой поддержать инициативу о выдаче жилищных сертификатов старорусским, валдайским и боровичским семьям, участвующим в пилотном проекте. При рождении первенца – на сумму 350 тысяч рублей, четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Андрей Никитин эту идею поддержал", - говорится в сообщении. Уточняется, что сертификаты можно будет использовать на приобретение квартир не только в новых домах, но на вторичном рынке. В рамках проекта благоустроят и дворы: в Боровичах, Валдае и Старой Руссе в 2024 году установят по три детских спортивно-игровых площадки.

https://ria.ru/20240117/shtraf-1921760704.html

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Артем Смирнов

великий новгород, жилье, многодетные семьи, новгородская область