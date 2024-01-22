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Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям - РИА Новости, 22.01.2024
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13:16 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zhilsertifikaty-1922749035.html
Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям
Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям - РИА Новости, 22.01.2024
Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям
Молодым и многодетным семьям в Новгородской области при рождении ребенка вручат жилищные сертификаты от 350 до 800 тысяч рублей в Боровичком, Валдайском и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:16
2024-01-22T13:16
великий новгород
жилье
многодетные семьи
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Молодым и многодетным семьям в Новгородской области при рождении ребенка вручат жилищные сертификаты от 350 до 800 тысяч рублей в Боровичком, Валдайском и Старорусском районах, сообщила пресс-служба правительства региона. С 1 сентября 2023 года три небольших города - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. В Новгородской области прошли стратегические сессии, на которых семьи озвучили пожелания. Они утверждены в паспортах проекта и уже реализуются. Главный запрос – строительство жилья. Это станет одним из приоритетных направлений: в Старой Руссе планируется построить два многоквартирных дома, в Боровичах – три, в Валдае – один. "Глава Валдайского района Юрий Стадэ обратился к губернатору с просьбой поддержать инициативу о выдаче жилищных сертификатов старорусским, валдайским и боровичским семьям, участвующим в пилотном проекте. При рождении первенца – на сумму 350 тысяч рублей, четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Андрей Никитин эту идею поддержал", - говорится в сообщении. Уточняется, что сертификаты можно будет использовать на приобретение квартир не только в новых домах, но на вторичном рынке. В рамках проекта благоустроят и дворы: в Боровичах, Валдае и Старой Руссе в 2024 году установят по три детских спортивно-игровых площадки.
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великий новгород, жилье, многодетные семьи, новгородская область
Великий Новгород, Жилье, Многодетные семьи, Новгородская область

Новгородские власти выдадут жилсертификаты молодым и многодетным семьям

© iStock.com / skynesherСемья обедает
Семья обедает - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / skynesher
Семья обедает
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Молодым и многодетным семьям в Новгородской области при рождении ребенка вручат жилищные сертификаты от 350 до 800 тысяч рублей в Боровичком, Валдайском и Старорусском районах, сообщила пресс-служба правительства региона.
С 1 сентября 2023 года три небольших города - Валдай, Старая Русса и Боровичи - вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. В Новгородской области прошли стратегические сессии, на которых семьи озвучили пожелания. Они утверждены в паспортах проекта и уже реализуются. Главный запрос – строительство жилья. Это станет одним из приоритетных направлений: в Старой Руссе планируется построить два многоквартирных дома, в Боровичах – три, в Валдае – один.
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"Глава Валдайского района Юрий Стадэ обратился к губернатору с просьбой поддержать инициативу о выдаче жилищных сертификатов старорусским, валдайским и боровичским семьям, участвующим в пилотном проекте. При рождении первенца – на сумму 350 тысяч рублей, четвертого и последующих детей – 800 тысяч рублей. Андрей Никитин эту идею поддержал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сертификаты можно будет использовать на приобретение квартир не только в новых домах, но на вторичном рынке. В рамках проекта благоустроят и дворы: в Боровичах, Валдае и Старой Руссе в 2024 году установят по три детских спортивно-игровых площадки.
 
Великий НовгородЖильеМногодетные семьиНовгородская область
 
 
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