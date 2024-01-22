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Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет - РИА Новости, 22.01.2024
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22:41 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857057.html
Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет
Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет - РИА Новости, 22.01.2024
Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет
Жертв и разрушений в результате сильного землетрясения на границе Киргизии и Китая по предварительным данным нет, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:41
2024-01-22T22:41
в мире
киргизия
китай
бишкек
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Жертв и разрушений в результате сильного землетрясения на границе Киргизии и Китая по предварительным данным нет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС Киргизии. "По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. В настоящее время сотрудники МЧС собирают информацию и проводят соответствующие мероприятия", - заявил представитель пресс-службы. Также в ведомстве призвали "не верить распространяемой в социальных сетях фейковой информации о возможности нового землетрясения и не паниковать". По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html
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в мире, киргизия, китай, бишкек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Китай, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жертв и разрушений после землетрясения на границе Киргизии и Китая нет

Жертв и разрушений в результате землетрясения на границе Киргизии и Китая нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Жертв и разрушений в результате сильного землетрясения на границе Киргизии и Китая по предварительным данным нет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС Киргизии.
«
"По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. В настоящее время сотрудники МЧС собирают информацию и проводят соответствующие мероприятия", - заявил представитель пресс-службы.
Также в ведомстве призвали "не верить распространяемой в социальных сетях фейковой информации о возможности нового землетрясения и не паниковать".
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность толчков составила порядка 5 баллов.
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В миреКиргизияКитайБишкекМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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