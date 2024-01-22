https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922781628.html

Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий

Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2024

Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий

Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

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владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды. Указ прямо направлен на насаждение исторической лжи, фальсификации истории и оболванивание порастающего поколения", - сообщил Слуцкий. Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922775378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, госдума рф, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр