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Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922781628.html
Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий
Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2024
Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий
Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:19
2024-01-22T15:19
специальная военная операция на украине
россия
в мире
госдума рф
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды. Указ прямо направлен на насаждение исторической лжи, фальсификации истории и оболванивание порастающего поколения", - сообщил Слуцкий. Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".
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россия, в мире, госдума рф, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий

Слуцкий: указ Зеленского направлен на оболванивание подрастающего поколения

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды. Указ прямо направлен на насаждение исторической лжи, фальсификации истории и оболванивание порастающего поколения", - сообщил Слуцкий.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Медведчук заявил, что Украину спасет только выбор в пользу России
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреГосдума РФВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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