Зеленский своим указом пытается насадить историческую ложь, заявил Слуцкий
Слуцкий: указ Зеленского направлен на оболванивание подрастающего поколения
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях РФ направлен на насаждение исторической лжи и оболванивание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды. Указ прямо направлен на насаждение исторической лжи, фальсификации истории и оболванивание порастающего поколения", - сообщил Слуцкий.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".