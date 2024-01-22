https://ria.ru/20240122/zelenogorsk-1922728172.html

В Зеленогорске задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин в туалете

В Зеленогорске задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин в туалете - РИА Новости, 22.01.2024

В Зеленогорске задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин в туалете

Оперативники задержали подозреваемых, в том числе одного несовершеннолетнего, в избиении до смерти двух мужчин в общественном туалете красноярского... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:34

2024-01-22T11:34

2024-01-22T11:44

происшествия

зеленогорск

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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемых, в том числе одного несовершеннолетнего, в избиении до смерти двух мужчин в общественном туалете красноярского Зеленогорска, сообщает ГСУСК региона. В понедельник ведомство рассказало, что утром уборщица обнаружила в туалете двух сильно избитых мужчин. Один из них был уже мертв, второй скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями при взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое жителей Зеленогорска 17 и 19 лет", - говорится в сообщении. В ближайшее время подозреваемые будут допрошены.

https://ria.ru/20240122/barnaul-1922694352.html

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происшествия, зеленогорск, россия