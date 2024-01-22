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Проект о конфискации имущества за фейки могут рассмотреть в среду
Проект о конфискации имущества за фейки могут рассмотреть в среду - РИА Новости, 22.01.2024
Проект о конфискации имущества за фейки могут рассмотреть в среду
Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ могут рассмотреть уже в среду, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:31
2024-01-22T11:31
2024-01-22T11:31
павел крашенинников
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ могут рассмотреть уже в среду, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. "Можем рассмотреть в среду", - сообщил на заседании комитета Крашенинников. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, россия, госдума рф
Павел Крашенинников, Россия, Госдума РФ
Проект о конфискации имущества за фейки могут рассмотреть в среду
ГД может рассмотреть законопроект о конфискации имущества за фейки уже в среду