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В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 22.01.2024
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09:33 22.01.2024 (обновлено: 10:32 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zakonoproekt-1922698035.html
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:33
2024-01-22T10:32
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, соответствующий документ разместили в думской электронной базе.Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Как уточняется, законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя.В пояснительной записке к законопроекту отметили, что для пресечения финансирования преступлений, а также другой деятельности, направленной против безопасности России, предлагается дополнить УК механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования."В статье 104.1 а) в пункте "а" части 1 после цифр "206" дополнить словами "207.3 (если преступление совершено из корыстных побуждений)", после цифр "279" дополнить словами "280.4 (если преступление совершено из корыстных побуждений)", — сказано в тексте проекта федерального закона.Законопроект устанавливает повышенную уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды против какой-либо социальной группы.Предлагается отнести к преступлениям против безопасности России все преступления диверсионной направленности.Законопроект концептуально поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.Также проект предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности страны, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию ВС, призывы к экстремистской деятельности и введению санкций против России. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями о распространении заведомо ложной информации об использовании армии, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, призывах к введению мер ограничительного характера против Москвы, оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
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госдума рф, россия, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, единая россия
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Владимир Васильев, Единая Россия
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, соответствующий документ разместили в думской электронной базе.
Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Как уточняется, законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя.
В пояснительной записке к законопроекту отметили, что для пресечения финансирования преступлений, а также другой деятельности, направленной против безопасности России, предлагается дополнить УК механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
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"В статье 104.1 а) в пункте "а" части 1 после цифр "206" дополнить словами "207.3 (если преступление совершено из корыстных побуждений)", после цифр "279" дополнить словами "280.4 (если преступление совершено из корыстных побуждений)", — сказано в тексте проекта федерального закона.
Законопроект устанавливает повышенную уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды против какой-либо социальной группы.
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Предлагается отнести к преступлениям против безопасности России все преступления диверсионной направленности.
Законопроект концептуально поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.
Также проект предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности страны, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию ВС, призывы к экстремистской деятельности и введению санкций против России.
Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями о распространении заведомо ложной информации об использовании армии, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, призывах к введению мер ограничительного характера против Москвы, оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
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