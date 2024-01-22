https://ria.ru/20240122/zaklyuchennye-1922696142.html

Вопрос обмена заключенными с США требует "режима тишины", заявил Рябков

Вопрос обмена заключенными с США требует "режима тишины", заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024

Вопрос обмена заключенными с США требует "режима тишины", заявил Рябков

Вопрос возможного обмена заключенными между РФ и США деликатный и, как показывает практика, именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:18

2024-01-22T09:18

2024-01-22T09:18

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вопрос возможного обмена заключенными между РФ и США деликатный и, как показывает практика, именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наш подход неизменен - мы не комментируем ход диалога по обмену гражданами, отбывающими заключение в России и США. Этот вопрос очень деликатный и не терпящий публичного обсуждения, если не сказать смакования, чем порой так любят заниматься американские СМИ с подачи нынешней администрации. При этом, не вдаваясь в подробности, хотел бы отметить, что для освобождения россиян рассматриваются различные варианты с учетом различных обстоятельств, прежде всего, гуманитарного характера", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли третьи страны быть подключены к переговорам между РФ и США по обмену заключенными. "Контакты идут по линии "партнерского канала" спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на полной конфиденциальности. Но в угоду внутриполитической конъюнктуре и с явным расчетом навязать выгодные себе условия Белый дом регулярно организует "сливы" и "утечки". Конкретные судьбы при этом в расчет не берутся, а превалируют соображения пиара", - пояснил Рябков. Замминистра напомнил, что "именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность". "Примеры тому – возвращение на Родину предпринимателя Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко", - заключил он. Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.

https://ria.ru/20221210/but-1837750631.html

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

россия

сша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, турция, сергей рябков, виктор бут, константин ярошенко, в мире