Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку - РИА Новости, 22.01.2024
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку
Депутат нижней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Яити Танигава, против которого было возбуждено дело по подозрению в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:18
2024-01-22T08:18
фумио кисида
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Депутат нижней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Яити Танигава, против которого было возбуждено дело по подозрению в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний, подал прошение об отставке с этого поста, сообщает агентство Киодо. По данным секретариата нижней палаты парламента Японии, соответствующее прошение было подано спикеру палаты Фукусиро Нукаге в понедельник. Как ожидается, во второй половине дня Танигава даст пресс-конференцию. Танигава является одним из двух депутатов от ЛДП, против которых в конце прошлой недели были возбуждены уголовные дела. Второй депутат - Ясутада Оно - также подозревается в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями ЛДП от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того, чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, согласно закону, если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, фракции бывшего генсекретаря ЛДП Тосихиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. Был арестован депутат от ЛДП Ёситака Икэда по подозрению в получении "откатов" партийных денег на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Обыски прошли в офисах фракций Абэ и Никая, а также в офисах депутата Икэды. В пятницу особый отдел прокуратуры возбудил дела против бухгалтеров трех фракций ЛДП – фракций Абэ, Никая и Кисиды, а также против секретаря Никая. Фракция Абэ подозревается в сокрытии доходов на 1,35 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов), а фракция Никая - 380 миллионов иен (2,6 миллиона долларов). Бухгалтеры этих фракций будут находиться под домашним арестом под следствием, итогом которого станет судебное разбирательство. Бывшему бухгалтеру фракции Кисиды были предъявлены обвинения по сокращенной процедуре, которая подразумевает выплату штрафа или компенсации по результатам следствия. Согласно материалам следствия, за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных им в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов). На фоне скандала Фумио Кисида заявил о намерении распустить фракцию, которую он возглавлял до декабря прошлого года. Спустя некоторое время об аналогичном решении объявил и бывший генсек ЛДП Тосихиро Никаи, а затем представители фракции Абэ в ходе заседания также приняли решение о необходимости роспуска.
https://ria.ru/20240119/kisida-1922247449.html
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фумио кисида, япония, в мире
Фумио Кисида, Япония, В мире
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку

Проходящий по делу об откатах депутат от правящей партии Японии подал в отставку

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Депутат нижней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Яити Танигава, против которого было возбуждено дело по подозрению в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний, подал прошение об отставке с этого поста, сообщает агентство Киодо.
По данным секретариата нижней палаты парламента Японии, соответствующее прошение было подано спикеру палаты Фукусиро Нукаге в понедельник.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала
19 января, 07:00
Как ожидается, во второй половине дня Танигава даст пресс-конференцию.
Танигава является одним из двух депутатов от ЛДП, против которых в конце прошлой недели были возбуждены уголовные дела. Второй депутат - Ясутада Оно - также подозревается в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний.
Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями ЛДП от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того, чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, согласно закону, если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, фракции бывшего генсекретаря ЛДП Тосихиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов.
Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. Был арестован депутат от ЛДП Ёситака Икэда по подозрению в получении "откатов" партийных денег на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Обыски прошли в офисах фракций Абэ и Никая, а также в офисах депутата Икэды.
В пятницу особый отдел прокуратуры возбудил дела против бухгалтеров трех фракций ЛДП – фракций Абэ, Никая и Кисиды, а также против секретаря Никая. Фракция Абэ подозревается в сокрытии доходов на 1,35 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов), а фракция Никая - 380 миллионов иен (2,6 миллиона долларов). Бухгалтеры этих фракций будут находиться под домашним арестом под следствием, итогом которого станет судебное разбирательство. Бывшему бухгалтеру фракции Кисиды были предъявлены обвинения по сокращенной процедуре, которая подразумевает выплату штрафа или компенсации по результатам следствия. Согласно материалам следствия, за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных им в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов).
На фоне скандала Фумио Кисида заявил о намерении распустить фракцию, которую он возглавлял до декабря прошлого года. Спустя некоторое время об аналогичном решении объявил и бывший генсек ЛДП Тосихиро Никаи, а затем представители фракции Абэ в ходе заседания также приняли решение о необходимости роспуска.
Здание парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала
14 декабря 2023, 04:23
 
Фумио КисидаЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала