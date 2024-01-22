https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687408.html

В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США

В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США - РИА Новости, 22.01.2024

В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США

Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:37

2024-01-22T07:37

2024-01-22T07:37

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флорида

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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но считает, что "понимание важности японо-американского альянса является общим" для американских партий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Наша страна с большим интересом следит с развитием ситуации. Сотрудничество между Японией и США сильнее и шире, чем когда-либо ранее. Мы считаем, что понимание важности японо-американского альянса является общим среди партийных линий в США", - подчеркнул он. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%. Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html

япония

сша

флорида

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япония, сша, в мире, дональд трамп, оон, рон десантис, флорида, есимаса хаяси