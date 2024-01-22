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В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США - РИА Новости, 22.01.2024
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07:37 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687408.html
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США - РИА Новости, 22.01.2024
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США
Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T07:37
2024-01-22T07:37
япония
сша
в мире
дональд трамп
оон
рон десантис
флорида
есимаса хаяси
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но считает, что "понимание важности японо-американского альянса является общим" для американских партий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Наша страна с большим интересом следит с развитием ситуации. Сотрудничество между Японией и США сильнее и шире, чем когда-либо ранее. Мы считаем, что понимание важности японо-американского альянса является общим среди партийных линий в США", - подчеркнул он. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%. Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
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япония, сша, в мире, дональд трамп, оон, рон десантис, флорида, есимаса хаяси
Япония, США, В мире, Дональд Трамп, ООН, Рон Десантис, Флорида, Есимаса Хаяси
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США

Генсек кабмина Японии Хаяси заявил о внимательном наблюдении за выборами в США

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но считает, что "понимание важности японо-американского альянса является общим" для американских партий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
«
"Наша страна с большим интересом следит с развитием ситуации. Сотрудничество между Японией и США сильнее и шире, чем когда-либо ранее. Мы считаем, что понимание важности японо-американского альянса является общим среди партийных линий в США", - подчеркнул он.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%.
Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
01:15
 
ЯпонияСШАВ миреДональд ТрампООНРон ДесантисФлоридаЕсимаса Хаяси
 
 
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