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В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США - РИА Новости, 22.01.2024
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США
Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T07:37
2024-01-22T07:37
2024-01-22T07:37
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в США, где продолжается борьба за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии, но считает, что "понимание важности японо-американского альянса является общим" для американских партий, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Наша страна с большим интересом следит с развитием ситуации. Сотрудничество между Японией и США сильнее и шире, чем когда-либо ранее. Мы считаем, что понимание важности японо-американского альянса является общим среди партийных линий в США", - подчеркнул он. Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%. Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
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япония, сша, в мире, дональд трамп, оон, рон десантис, флорида, есимаса хаяси
Япония, США, В мире, Дональд Трамп, ООН, Рон Десантис, Флорида, Есимаса Хаяси
В Японии заявили, что внимательно следят за президентской гонкой в США
Генсек кабмина Японии Хаяси заявил о внимательном наблюдении за выборами в США