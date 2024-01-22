https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922687031.html

Глава пострадавшей от землетрясений Исикавы в Японии признался в "откатах"

Глава пострадавшей от землетрясений Исикавы в Японии признался в "откатах" - РИА Новости, 22.01.2024

Глава пострадавшей от землетрясений Исикавы в Японии признался в "откатах"

Губернатор японской префектуры Исикава, пострадавшей при мощном землетрясении 1 января, Хироси Хасэ признался в получении "откатов" с излишка средств,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T07:30

2024-01-22T07:30

2024-01-22T10:18

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фумио кисида

синдзо абэ

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ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. Губернатор японской префектуры Исикава, пострадавшей при мощном землетрясении 1 января, Хироси Хасэ признался в получении "откатов" с излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний, на общую сумму в 8,19 миллиона иен (около 55,4 тысячи долларов) в период с 2018 года по 2023 год, когда он был депутатом парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). По словам Хасэ, которые приводит телеканал NHK, ранее в этом месяце он связался с секретарем, который работал с ним в то время, когда он был парламентарием от фракции экс-премьера Японии Синдзо Абэ, и подтвердил, что не все из полученных средств были зафиксированы в финансовой отчетности. "Секретарь пояснил, что слышал от представителей фракции, что он не должен вносить это в финансовую отчетность политических фондов, поэтому он следовал этим инструкциям", - уточнил губернатор префектуры. Вместе с этим Хасэ принес извинения за "недостаточный уровень надзора" и подчеркнул, что "хотел бы продолжить исполнять свои обязанности в качестве губернатора по ликвидации последствий" землетрясения. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Для того, чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, согласно закону, если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции Абэ, фракции бывшего генсекретаря ЛДП Тосихиро Никая и даже фракции премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму в 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Скандал стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям и трем членам руководства партии. Был арестован депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Икэда по подозрению в получении "откатов" партийных денег на сумму около 48 миллионов иен (около 331 тысяч долларов). Обыски прошли в офисах фракций Абэ и Никая, а также в офисах депутата Икэды. В минувшую пятницу особый отдел прокуратуры возбудил дела против бухгалтеров трех фракций ЛДП –фракций Абэ, Никая и Кисиды, а также против секретаря Никая. Также были возбуждены уголовные дела против двух депутатов ЛДП - Ясутада Оно и Яити Танигава подозреваются в получении "откатов" излишка средств, вырученных от проведения платных политических собраний. Фракция Абэ подозревается в сокрытии доходов на 1,35 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов), а фракция Никая - 380 миллионов иен (2,6 миллиона долларов). Бухгалтеры этих фракций будут находиться под домашним арестом под следствием, итогом которого станет судебное разбирательство. Бывшему бухгалтеру фракции Кисиды были предъявлены обвинения по сокращенной процедуре, которая подразумевает выплату штрафа или компенсации по результатам следствия. Согласно материалам следствия, за три года работы с 2018 года сумма не отмеченных им в финансовых документах средств от проведения партийных собраний составила 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов). На фоне скандала Фумио Кисида заявил о намерении распустить фракцию, которую он возглавлял до декабря прошлого года. Спустя некоторое время об аналогичном решении объявил и бывший генсек ЛДП Тосихиро Никаи, а затем представители фракции Абэ в ходе заседания также приняли решение о необходимости роспуска.

https://ria.ru/20240121/yaponiya-1922567326.html

https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html

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япония

исикава

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в мире, япония, исикава, фумио кисида, синдзо абэ