https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922684949.html

В Японии отказались комментировать заявление МИД КНДР по визиту в Россию

В Японии отказались комментировать заявление МИД КНДР по визиту в Россию - РИА Новости, 22.01.2024

В Японии отказались комментировать заявление МИД КНДР по визиту в Россию

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в понедельник отказался прямо комментировать опубликованное накануне... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:40

2024-01-22T06:40

2024-01-22T06:40

владимир путин

цой сон хи

дмитрий песков

оон

россия

москва

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg

ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в понедельник отказался прямо комментировать опубликованное накануне заявление МИД КНДР по результатам визита главы северокорейского ведомства в Россию, подчеркнув, что официальный Токио продолжает внимательно отслеживать вопросы, связанные с КНДР, включая развитие российско-северокорейских отношений. "Что касается указанного вами заявления, то японское правительство не в том положении, чтобы давать комментарий этому. Однако мы продолжаем чрезвычайно пристально следить за вопросами, связанными с Северной Кореей, включая аспект российско-северокорейских отношений и упомянутый момент, проводя сбор и анализ информации. Мы также намерены продолжать осуществлять тесное взаимодействие с международным сообществом, в первую очередь с США и Южной Кореей, для достижения соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он. Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало заявление аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ. В нем, в частности, утверждается, что "президент (Владимир) Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, а также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время". В сообщении также отмечается, что "правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа". Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даты визита президента России Владимира Путина в КНДР пока не определены, согласование продолжается по дипломатическим каналам. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи находилась в Москве с официальным визитом с 14 по 18 января, 16 января прошли переговоры глав МИД КНДР и России, после чего глав внешнеполитических ведомств обеих стран принял в Кремле Владимир Путин. Как сообщал журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, ситуация на Корейском полуострове, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. При этом он подчеркивал, что главный акцент был именно на развитии двусторонних отношений и что Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях, "включая и чувствительные области".

https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html

россия

москва

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, цой сон хи, дмитрий песков, оон, россия, москва, япония