https://ria.ru/20240122/yakutiya-1922766943.html

В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи

В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024

В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи

Количество самозанятых в республике Саха (Якутия) постоянно растет, их уже свыше 43 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:30

2024-01-22T14:30

2024-01-22T14:30

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самозанятые

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество самозанятых в республике Саха (Якутия) постоянно растет, их уже свыше 43 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона. На 1 декабря 2023 года число самозанятых в Якутии составило 43 603 человека. Количество граждан, которые воспользовались возможностью официально оформить свой трудовой статус, увеличилось на 38 тысяч человек с 2020 года. Как отметили в пресс-службе, появившийся в 2019 году механизм нового налогового режима работает эффективно и предоставляет возможность гражданам легализовать свой труд. Жительница Горного района Якутии Айта Петрова получила поддержку на открытие своего дела - службы доставки блюд паназиатской кухни. Она занимается развитием своего бизнеса уже два года. "Занимаюсь паназиатской кухней с ноября 2021 года. После того, как подписала социальный контракт на индивидуальную деятельность с администрацией наслега, мне предоставили поддержку в размере 250 тысяч рублей. На эти средства я приобрела необходимое оборудование и организовала службу доставки. Оформила самозанятость. Замечательно, что у каждого человека теперь есть такая возможность получить поддержку на старте и начать развивать свое дело", – сказала Петрова, ее слова цитирует пресс-служба. Там уточнили, что основные отрасли, в которых работают самозанятые в республике: пассажирские и грузовые перевозки, услуги водителя, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра, торговля продукцией собственного производства, маркетинг и реклама, а также аренда квартир. Это максимально близкие к людям малые бизнесы, развитие которых напрямую влияет на качество жизни населения.

https://ria.ru/20240122/msb-1922700996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика саха (якутия), самозанятые