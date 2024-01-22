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В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024
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14:30 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/yakutiya-1922766943.html
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи
Количество самозанятых в республике Саха (Якутия) постоянно растет, их уже свыше 43 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:30
2024-01-22T14:30
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твой бизнес – новости
республика саха (якутия)
самозанятые
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество самозанятых в республике Саха (Якутия) постоянно растет, их уже свыше 43 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона. На 1 декабря 2023 года число самозанятых в Якутии составило 43 603 человека. Количество граждан, которые воспользовались возможностью официально оформить свой трудовой статус, увеличилось на 38 тысяч человек с 2020 года. Как отметили в пресс-службе, появившийся в 2019 году механизм нового налогового режима работает эффективно и предоставляет возможность гражданам легализовать свой труд. Жительница Горного района Якутии Айта Петрова получила поддержку на открытие своего дела - службы доставки блюд паназиатской кухни. Она занимается развитием своего бизнеса уже два года. "Занимаюсь паназиатской кухней с ноября 2021 года. После того, как подписала социальный контракт на индивидуальную деятельность с администрацией наслега, мне предоставили поддержку в размере 250 тысяч рублей. На эти средства я приобрела необходимое оборудование и организовала службу доставки. Оформила самозанятость. Замечательно, что у каждого человека теперь есть такая возможность получить поддержку на старте и начать развивать свое дело", – сказала Петрова, ее слова цитирует пресс-служба. Там уточнили, что основные отрасли, в которых работают самозанятые в республике: пассажирские и грузовые перевозки, услуги водителя, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра, торговля продукцией собственного производства, маркетинг и реклама, а также аренда квартир. Это максимально близкие к людям малые бизнесы, развитие которых напрямую влияет на качество жизни населения.
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твой бизнес – новости, республика саха (якутия), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Саха (Якутия), самозанятые

В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи

© Фото : правительство республика Саха (Якутия)В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : правительство республика Саха (Якутия)
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество самозанятых в республике Саха (Якутия) постоянно растет, их уже свыше 43 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
На 1 декабря 2023 года число самозанятых в Якутии составило 43 603 человека. Количество граждан, которые воспользовались возможностью официально оформить свой трудовой статус, увеличилось на 38 тысяч человек с 2020 года.
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Как отметили в пресс-службе, появившийся в 2019 году механизм нового налогового режима работает эффективно и предоставляет возможность гражданам легализовать свой труд.
Жительница Горного района Якутии Айта Петрова получила поддержку на открытие своего дела - службы доставки блюд паназиатской кухни. Она занимается развитием своего бизнеса уже два года.
«
"Занимаюсь паназиатской кухней с ноября 2021 года. После того, как подписала социальный контракт на индивидуальную деятельность с администрацией наслега, мне предоставили поддержку в размере 250 тысяч рублей. На эти средства я приобрела необходимое оборудование и организовала службу доставки. Оформила самозанятость. Замечательно, что у каждого человека теперь есть такая возможность получить поддержку на старте и начать развивать свое дело", – сказала Петрова, ее слова цитирует пресс-служба.
Там уточнили, что основные отрасли, в которых работают самозанятые в республике: пассажирские и грузовые перевозки, услуги водителя, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра, торговля продукцией собственного производства, маркетинг и реклама, а также аренда квартир. Это максимально близкие к людям малые бизнесы, развитие которых напрямую влияет на качество жизни населения.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика Саха (Якутия)самозанятые
 
 
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