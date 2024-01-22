Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт
Эксперт: выжившим в авиакатастрофе Falcon в Афганистане очень повезло
© Кадр видео, опубликованого HurriyatВыжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
© Кадр видео, опубликованого Hurriyat
Выжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.
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"Я делаю выводы на основе общедоступной информации. Скорее всего, речь действительно идет об отказе обоих двигателей. И это большая удача, что остались выжившие при посадке в горах", - сообщил Патраков.
Разумеется, продолжил он, необходимо провести тщательное расследование.
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"Но на первый взгляд кажется, что причина катастрофы состоит в неверном расчете топлива. И это неудивительно - возможно, летчикам не дали достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, не стоит оставлять без внимания и тот факт, что самолет иностранный", - добавил эксперт.
Патраков не исключает, что трагедия могла произойти по причине некачественного технического обслуживания. Однако, по его мнению, пока вся известная информация указывает именно "на ошибку экипажа".