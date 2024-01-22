https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html

Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт

Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт - РИА Новости, 22.01.2024

Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт

Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:53

2024-01-22T15:53

2024-01-22T15:53

афганистан

дмитрий жирнов

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon. "Я делаю выводы на основе общедоступной информации. Скорее всего, речь действительно идет об отказе обоих двигателей. И это большая удача, что остались выжившие при посадке в горах", - сообщил Патраков. Разумеется, продолжил он, необходимо провести тщательное расследование. "Но на первый взгляд кажется, что причина катастрофы состоит в неверном расчете топлива. И это неудивительно - возможно, летчикам не дали достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, не стоит оставлять без внимания и тот факт, что самолет иностранный", - добавил эксперт. Патраков не исключает, что трагедия могла произойти по причине некачественного технического обслуживания. Однако, по его мнению, пока вся известная информация указывает именно "на ошибку экипажа".

https://ria.ru/20240122/gibel-1922769592.html

https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html

афганистан

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афганистан, дмитрий жирнов, крушение самолета falcon в афганистане