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Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт - РИА Новости, 22.01.2024
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15:53 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт - РИА Новости, 22.01.2024
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт
Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:53
2024-01-22T15:53
афганистан
дмитрий жирнов
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon. "Я делаю выводы на основе общедоступной информации. Скорее всего, речь действительно идет об отказе обоих двигателей. И это большая удача, что остались выжившие при посадке в горах", - сообщил Патраков. Разумеется, продолжил он, необходимо провести тщательное расследование. "Но на первый взгляд кажется, что причина катастрофы состоит в неверном расчете топлива. И это неудивительно - возможно, летчикам не дали достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, не стоит оставлять без внимания и тот факт, что самолет иностранный", - добавил эксперт. Патраков не исключает, что трагедия могла произойти по причине некачественного технического обслуживания. Однако, по его мнению, пока вся известная информация указывает именно "на ошибку экипажа".
https://ria.ru/20240122/gibel-1922769592.html
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афганистан, дмитрий жирнов, крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Дмитрий Жирнов, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт

Эксперт: выжившим в авиакатастрофе Falcon в Афганистане очень повезло

© Кадр видео, опубликованого HurriyatВыжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
Выжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
© Кадр видео, опубликованого Hurriyat
Выжившие в результате крушения Falcon 10 в Афганистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тот факт, что после крушения самолета Falcon в Афганистане остались выжившие, - это большая удача, сообщил РИА Новости основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.
Место падения самолета Falcon 10 в Афганистане
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Вчера, 14:31
«
"Я делаю выводы на основе общедоступной информации. Скорее всего, речь действительно идет об отказе обоих двигателей. И это большая удача, что остались выжившие при посадке в горах", - сообщил Патраков.
Разумеется, продолжил он, необходимо провести тщательное расследование.
«
"Но на первый взгляд кажется, что причина катастрофы состоит в неверном расчете топлива. И это неудивительно - возможно, летчикам не дали достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, не стоит оставлять без внимания и тот факт, что самолет иностранный", - добавил эксперт.
Патраков не исключает, что трагедия могла произойти по причине некачественного технического обслуживания. Однако, по его мнению, пока вся известная информация указывает именно "на ошибку экипажа".
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