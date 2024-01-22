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Резко ухудшилось. На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом - РИА Новости, 22.01.2024
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22:18 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vsu-1922855315.html
Резко ухудшилось. На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом
Резко ухудшилось. На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом - РИА Новости, 22.01.2024
Резко ухудшилось. На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом
Главкома ВСУ Валерия Залужного хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова из-за... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:18
2024-01-22T22:18
политика
украина
валерий залужный
кирилл буданов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главкома ВСУ Валерия Залужного хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова из-за стремительно ухудшающегося положения украинских войск на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ", — заявил аналитик.Смещение военачальника может произойти также из-за его давнего конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.При этом Меркурис напомнил, что глава разведки не обладает соответствующим военным опытом, который есть у Залужного.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом и главнокомандующим войсками республики. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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политика, украина, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Резко ухудшилось. На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом

Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за катастрофы на фронте

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главкома ВСУ Валерия Залужного хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова из-за стремительно ухудшающегося положения украинских войск на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ", — заявил аналитик.
Смещение военачальника может произойти также из-за его давнего конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом Меркурис напомнил, что глава разведки не обладает соответствующим военным опытом, который есть у Залужного.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом и главнокомандующим войсками республики. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Растерян. На Западе раскрыли, что стало с Зеленским после вестей с фронта
Вчера, 19:30
 
ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйКирилл БудановВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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