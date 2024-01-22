СМИ: американские наемники рассказали о низком боевом духе ВСУ
Hill: американские наемники сообщили о нехватке оружия и низком боевом духе ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американские наемники на стороне ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в войсках, в том числе о недостатке оружия и низком боевом духе украинских военных, сообщает издание Hill.
"Ветеран американской армии Джино, который служит с украинским разведывательным ведомством, ГУР (Главное управление разведки Украины - ред.), описал нехватку оружия и оборудования вместе с низким боевым духом украинцев на линии фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что названный наемник вместе с двумя другими американцами приехал в Вашингтон, где на встречах в том числе с законодателями они рассказывают свои истории, а также надеются что смогут способствовать принятию нового пакета помощи США Украине. Они считают выделение новой помощи вопросом жизни и смерти, утверждая, что американская поддержка Киева способна изменить ситуацию на поле боя.
Еще один американский наемник, указанный как P., рассказал, в частности, о недостатке или отсутствии времени на подготовку к военным операциям, а также сильную зависимость ВСУ от некоммерческих организаций, поставляющих бронежилеты, каски, ботинки и даже продовольствие.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
РИА Новости в понедельник получило от французских волонтеров из организации SOS Donbass частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, с фамилиями и датами рождения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается.