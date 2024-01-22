https://ria.ru/20240122/vsu-1922812898.html

СМИ: американские наемники рассказали о низком боевом духе ВСУ

СМИ: американские наемники рассказали о низком боевом духе ВСУ - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: американские наемники рассказали о низком боевом духе ВСУ

Американские наемники на стороне ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в войсках, в том числе о недостатке оружия и низком боевом духе украинских военных, сообщает... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:29

2024-01-22T17:29

2024-01-22T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американские наемники на стороне ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в войсках, в том числе о недостатке оружия и низком боевом духе украинских военных, сообщает издание Hill. "Ветеран американской армии Джино, который служит с украинским разведывательным ведомством, ГУР (Главное управление разведки Украины - ред.), описал нехватку оружия и оборудования вместе с низким боевым духом украинцев на линии фронта", - говорится в сообщении. Отмечается, что названный наемник вместе с двумя другими американцами приехал в Вашингтон, где на встречах в том числе с законодателями они рассказывают свои истории, а также надеются что смогут способствовать принятию нового пакета помощи США Украине. Они считают выделение новой помощи вопросом жизни и смерти, утверждая, что американская поддержка Киева способна изменить ситуацию на поле боя. Еще один американский наемник, указанный как P., рассказал, в частности, о недостатке или отсутствии времени на подготовку к военным операциям, а также сильную зависимость ВСУ от некоммерческих организаций, поставляющих бронежилеты, каски, ботинки и даже продовольствие. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину. РИА Новости в понедельник получило от французских волонтеров из организации SOS Donbass частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, с фамилиями и датами рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр