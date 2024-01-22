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Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vsu-1922797771.html
Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:18
2024-01-22T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, прошедшие сутки для украинской армии оказались "особенно катастрофичными на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области. "Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике: до 80 боевиков, САУ "Гвоздика", три миномета, бронетранспортер турецкого производства, три лодки с десантом и грузами, девять беспилотников" - написал Сальдо. Кроме этого, рассказал он, уничтожена украинская радиолокационная станция, два склада, шесть наблюдательных пунктов и пять пунктов временной дислокации. "А за первые 20 дней 2024 года только одна 35-я бригада морской пехоты противника потеряла 350 убитыми. "Днепровский Бахмут" продолжает перемалывать силы киевского режима, - подчеркнул глава региона. Как следует из ежедневной сводки Минобороны России, на херсонском направлении в результате ударов по 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны за сутки уничтожено и ранено до 100 украинских военных и три автомобиля. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777 и боевая машина РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240121/soldat-1922563584.html
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безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении за сутки понесли тяжелые потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, прошедшие сутки для украинской армии оказались "особенно катастрофичными на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области.
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"Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике: до 80 боевиков, САУ "Гвоздика", три миномета, бронетранспортер турецкого производства, три лодки с десантом и грузами, девять беспилотников" - написал Сальдо. Кроме этого, рассказал он, уничтожена украинская радиолокационная станция, два склада, шесть наблюдательных пунктов и пять пунктов временной дислокации.
"А за первые 20 дней 2024 года только одна 35-я бригада морской пехоты противника потеряла 350 убитыми. "Днепровский Бахмут" продолжает перемалывать силы киевского режима, - подчеркнул глава региона.
Как следует из ежедневной сводки Минобороны России, на херсонском направлении в результате ударов по 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны за сутки уничтожено и ранено до 100 украинских военных и три автомобиля. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777 и боевая машина РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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