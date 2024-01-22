https://ria.ru/20240122/vsu-1922797771.html

Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.01.2024

Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:18

2024-01-22T16:18

2024-01-22T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920286512_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_29d2f4751dce25a6a6bafe0178ddbf0b.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, прошедшие сутки для украинской армии оказались "особенно катастрофичными на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области. "Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике: до 80 боевиков, САУ "Гвоздика", три миномета, бронетранспортер турецкого производства, три лодки с десантом и грузами, девять беспилотников" - написал Сальдо. Кроме этого, рассказал он, уничтожена украинская радиолокационная станция, два склада, шесть наблюдательных пунктов и пять пунктов временной дислокации. "А за первые 20 дней 2024 года только одна 35-я бригада морской пехоты противника потеряла 350 убитыми. "Днепровский Бахмут" продолжает перемалывать силы киевского режима, - подчеркнул глава региона. Как следует из ежедневной сводки Минобороны России, на херсонском направлении в результате ударов по 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны за сутки уничтожено и ранено до 100 украинских военных и три автомобиля. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777 и боевая машина РСЗО "Град".

https://ria.ru/20240121/soldat-1922563584.html

https://ria.ru/20240121/poterya-1922578986.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр