Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении за сутки понесли тяжелые потери
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТранспортировка раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки на херсонском направлении понесли тяжелые потери в личном составе и технике, в том числе уничтожены три лодки с десантом и грузами, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, прошедшие сутки для украинской армии оказались "особенно катастрофичными на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области.
"Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике: до 80 боевиков, САУ "Гвоздика", три миномета, бронетранспортер турецкого производства, три лодки с десантом и грузами, девять беспилотников" - написал Сальдо. Кроме этого, рассказал он, уничтожена украинская радиолокационная станция, два склада, шесть наблюдательных пунктов и пять пунктов временной дислокации.
"А за первые 20 дней 2024 года только одна 35-я бригада морской пехоты противника потеряла 350 убитыми. "Днепровский Бахмут" продолжает перемалывать силы киевского режима, - подчеркнул глава региона.
Как следует из ежедневной сводки Минобороны России, на херсонском направлении в результате ударов по 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны за сутки уничтожено и ранено до 100 украинских военных и три автомобиля. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777 и боевая машина РСЗО "Град".