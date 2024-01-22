https://ria.ru/20240122/voennyy-1922710595.html

Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР

Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 22.01.2024

Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР

Военнослужащий нацгвардии Украины подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:22

2024-01-22T10:22

2024-01-22T10:22

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военнослужащий нацгвардии Украины подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР). "В городе Лиман (подконтрольная Киеву часть ДНР - ред.) следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, по подозрению в убийстве задержан военнослужащий нацгвардии Украины. Заведено уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина