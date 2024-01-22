https://ria.ru/20240122/voennyy-1922710595.html
Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР
Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР
Военнослужащий нацгвардии Украины подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:22
2024-01-22T10:22
2024-01-22T10:22
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военнослужащий нацгвардии Украины подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР). "В городе Лиман (подконтрольная Киеву часть ДНР - ред.) следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, по подозрению в убийстве задержан военнослужащий нацгвардии Украины. Заведено уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Военного ВСУ заподозрили в убийствах в подконтрольной Киеву части ДНР
Военного ВСУ заподозрили в убийстве 4 человек в подконтрольной Киеву части ДНР