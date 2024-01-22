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Житель Хабаровского края прокатил сына в коробке, прицепленной к грузовику

Житель Хабаровского края прокатил сына в коробке, прицепленной к грузовику - РИА Новости, 22.01.2024

Житель Хабаровского края прокатил сына в коробке, прицепленной к грузовику

Отец провез семилетнего сына в картонной коробке по дороге, привязав за прицеп грузовика в селе Хабаровского края и был оштрафован на 1 тысячу рублей, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:42

2024-01-22T11:42

2024-01-22T11:42

происшествия

авто

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Отец провез семилетнего сына в картонной коробке по дороге, привязав за прицеп грузовика в селе Хабаровского края и был оштрафован на 1 тысячу рублей, сообщила РИА Новости госинспектор БДД управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Юлия Новикова. "Мужчина грубо нарушил правила перевозки пассажиров. 31-летний водитель еще 19 января вечером в районе улицы Школьной, 7 в селе Кругликово района имени Лазо, управляя грузовиком Mazda Bongo, решил прокатить своего сына семи лет в коробке, привязанной к телеге-прицепу. Запись накануне попала в интернет. Сотрудники Госавтоинспекции сразу отреагировали", - рассказала собеседница агентства. Новикова отметила, что с отцом мальчика проведена профилактическая беседа. Нарушитель признал вину и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля...) и оштрафован на тысячу рублей.

https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

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Кирилл Волков

происшествия, авто, хабаровский край, россия, хабаровск, гибдд мвд рф