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Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом - РИА Новости, 22.01.2024
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03:47 22.01.2024 (обновлено: 10:34 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом - РИА Новости, 22.01.2024
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом из-за длительных морозов и температурного фона ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:47
2024-01-22T10:34
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом из-за длительных морозов и температурного фона ниже нормы, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "С понижением температур в течение длительного времени возможно замерзание бухты Золотой Рог. Явление это отмечается на короткий период, когда холода, практически ежегодно – бухта замерзает либо полностью, либо частично. Но так как бухта рабочая, суда ходят и разбивают лед, он не успевает набрать прочность", - сказал собеседник. По его словам, во Владивостоке после 17 января, когда среднесуточная температура была минус 1,8 градуса, резко похолодало. "Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на 6 градусов и к норме вернётся только к выходным", - добавил собеседник. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 января в Приморье в связи со смещением на восточное побережье края активного циклона. По региону ожидается от 1 до 4 месячных норм осадков. Утром в понедельник во Владивостоке холодно, порывистый ветер, по краю идет снег, местами сильный.
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владивосток, общество
Владивосток, Общество
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом

Бухта Золотой Рог во Владивостоке из-за мороза местами покрылась льдом

© РИА Новости / Виталий АньковСудоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом из-за длительных морозов и температурного фона ниже нормы, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
«
"С понижением температур в течение длительного времени возможно замерзание бухты Золотой Рог. Явление это отмечается на короткий период, когда холода, практически ежегодно – бухта замерзает либо полностью, либо частично. Но так как бухта рабочая, суда ходят и разбивают лед, он не успевает набрать прочность", - сказал собеседник.
По его словам, во Владивостоке после 17 января, когда среднесуточная температура была минус 1,8 градуса, резко похолодало.
"Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на 6 градусов и к норме вернётся только к выходным", - добавил собеседник.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 января в Приморье в связи со смещением на восточное побережье края активного циклона. По региону ожидается от 1 до 4 месячных норм осадков. Утром в понедельник во Владивостоке холодно, порывистый ветер, по краю идет снег, местами сильный.
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