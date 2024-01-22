https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html

Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом

Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом - РИА Новости, 22.01.2024

Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом

Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом из-за длительных морозов и температурного фона ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:47

2024-01-22T03:47

2024-01-22T10:34

владивосток

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922714276_0:96:3470:2047_1920x0_80_0_0_ba88df70f9803629b5ff08100034a9f3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Судоходная бухта Золотой Рог во Владивостоке частично покрылась льдом из-за длительных морозов и температурного фона ниже нормы, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. "С понижением температур в течение длительного времени возможно замерзание бухты Золотой Рог. Явление это отмечается на короткий период, когда холода, практически ежегодно – бухта замерзает либо полностью, либо частично. Но так как бухта рабочая, суда ходят и разбивают лед, он не успевает набрать прочность", - сказал собеседник. По его словам, во Владивостоке после 17 января, когда среднесуточная температура была минус 1,8 градуса, резко похолодало. "Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на 6 градусов и к норме вернётся только к выходным", - добавил собеседник. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 января в Приморье в связи со смещением на восточное побережье края активного циклона. По региону ожидается от 1 до 4 месячных норм осадков. Утром в понедельник во Владивостоке холодно, порывистый ветер, по краю идет снег, местами сильный.

https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, общество