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Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они зиму
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они зиму - РИА Новости, 22.01.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они зиму
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.01.2024
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, любят ли они зиму. Варианты ответов были: люблю, мое любимое время года; у природы нет плохой погоды и времени года; не люблю и жду тепла; живу там, где вечное лето. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что не любят зиму и ждут тепла. Так ответили почти 48%. Около 38% ответили, что все времена года хороши. Около 14% любят зиму, это их любимое время года. Около 1% подписчиков живут там, где вечное лето и тепло. В комментариях некоторые подписчики признались, что любят мягкую и теплую зиму. Другие очень любят весну.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти 74% россиян любят зиму. 43% описали идеальный зимний отдых как занятие зимними видами спорта.
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, любят ли они зиму. Варианты ответов были: люблю, мое любимое время года; у природы нет плохой погоды и времени года; не люблю и жду тепла; живу там, где вечное лето. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не любят зиму и ждут тепла. Так ответили почти 48%. Около 38% ответили, что все времена года хороши. Около 14% любят зиму, это их любимое время года. Около 1% подписчиков живут там, где вечное лето и тепло. В комментариях некоторые подписчики признались, что любят мягкую и теплую зиму. Другие очень любят весну.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти 74% россиян любят зиму. 43% описали идеальный зимний отдых как занятие зимними видами спорта.