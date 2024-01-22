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В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра - РИА Новости, 22.01.2024
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19:55 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/veter-1922839307.html
В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра
В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра - РИА Новости, 22.01.2024
В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра
Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице с вечера 22 и до утра 23 января из-за усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:55
2024-01-22T19:55
общество
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице с вечера 22 и до утра 23 января из-за усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В тексте рассказали, что синоптики спрогнозировали в столице усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду с 21.00 22 января и до 09.00 23 января. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в материале.
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общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра

Москвичам рекомендовали быть внимательными 22 и 23 января из-за усиления ветра

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве
Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице с вечера 22 и до утра 23 января из-за усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В тексте рассказали, что синоптики спрогнозировали в столице усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду с 21.00 22 января и до 09.00 23 января.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в материале.
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