https://ria.ru/20240122/veter-1922839307.html

В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра

В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра - РИА Новости, 22.01.2024

В Москве 22 и 23 января ожидается усиление ветра

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице с вечера 22 и до утра 23 января из-за усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:55

2024-01-22T19:55

2024-01-22T19:55

общество

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице с вечера 22 и до утра 23 января из-за усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В тексте рассказали, что синоптики спрогнозировали в столице усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду с 21.00 22 января и до 09.00 23 января. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в материале.

https://ria.ru/20240122/pogoda-1922729180.html

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общество, москва, снегопад в москве