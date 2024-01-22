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"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 22.01.2024
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13:38 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html
"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО
"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 22.01.2024
"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО
Российские военные используют комбинацию беспилотников "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всех видов вооружения ВСУ, пишет бывший председатель совета... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:38
2024-01-22T13:38
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
google
эрик шмидт
в мире
политика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные используют комбинацию беспилотников "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всех видов вооружения ВСУ, пишет бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs.&quot;Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного &quot;Орлан-10&quot; и ударного &quot;Ланцет&quot;, для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков&quot;, — говорится в материале.Как пишет американский предприниматель, Украина стала отставать от российских разработок в области этого вида вооружений.Он также отметил угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ.На прошлой неделе издание Business Insider сообщало, что Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО из-за средств РЭБ ВС РоссииКак сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
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россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, google, эрик шмидт, в мире, политика
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Google, Эрик Шмидт, В мире, Политика
"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО

Экс-глава Google: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные используют комбинацию беспилотников "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всех видов вооружения ВСУ, пишет бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs.
«

"Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного "Орлан-10" и ударного "Ланцет", для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков", — говорится в материале.

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Как пишет американский предприниматель, Украина стала отставать от российских разработок в области этого вида вооружений.
Он также отметил угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ.
На прошлой неделе издание Business Insider сообщало, что Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО из-за средств РЭБ ВС России
Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
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РоссияУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныGoogleЭрик ШмидтВ миреПолитика
 
 
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