https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html

"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО

"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 22.01.2024

"Уничтожают все". Стало известно, чего ВС России лишили ВСУ в зоне СВО

Российские военные используют комбинацию беспилотников "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всех видов вооружения ВСУ, пишет бывший председатель совета... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:38

2024-01-22T13:38

2024-01-22T13:38

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные используют комбинацию беспилотников "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всех видов вооружения ВСУ, пишет бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs."Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного "Орлан-10" и ударного "Ланцет", для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков", — говорится в материале.Как пишет американский предприниматель, Украина стала отставать от российских разработок в области этого вида вооружений.Он также отметил угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ.На прошлой неделе издание Business Insider сообщало, что Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО из-за средств РЭБ ВС РоссииКак сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.

https://ria.ru/20240122/bezumtsy-1922717740.html

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россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, google, эрик шмидт, в мире, политика