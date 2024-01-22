https://ria.ru/20240122/ukraina-1922829708.html
Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС
Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС - РИА Новости, 22.01.2024
Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал притеснение журналистов и бизнесменов на Украине, выразив сомнение, что страна приближается к вступлению в Евросоюз. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:41
2024-01-22T18:41
2024-01-22T19:45
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал притеснение журналистов и бизнесменов на Украине, выразив сомнение, что страна приближается к вступлению в Евросоюз.В своем Telegram-канале политик написал, что крупные мировые издания сообщают о преследованиях и угрозах в адрес независимых журналистов на Украине, прослушке и вторжении в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть. Кроме того, давление оказывают и на предпринимателей."Все больше бизнесменов жалуется на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС? Осознает ли власть всю опасность момента?" — говорится в публикации.Кличко добавил, что после таких действий властей на Украине не останется тех, кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места, инвестировать, партнеры откажутся от страны, которая "скатывается в ужасное прошлое"."Такие процессы на Украине точно не приближают <…> европейское будущее", — заключил мэр Киева.Решение начать переговоры с Украиной о членстве приняли участники саммита ЕС в середине декабря 2023 года. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата. В Европе неоднократно признавали, что это решение было скорее символическим.Сам по себе статус кандидата, а также начало переговоров еще не означает обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921802279.html
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в мире, украина, виталий кличко, евросоюз, киев, молдавия
В мире, Украина, Виталий Кличко, Евросоюз, Киев, Молдавия
Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС
Кличко усомнился в способности Украины приблизиться к вступлению в Евросоюз
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал
притеснение журналистов и бизнесменов на Украине, выразив сомнение, что страна приближается к вступлению в Евросоюз.
В своем Telegram-канале политик написал, что крупные мировые издания сообщают о преследованиях и угрозах в адрес независимых журналистов на Украине, прослушке и вторжении в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть. Кроме того, давление оказывают и на предпринимателей.
ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС
"Все больше бизнесменов жалуется на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС? Осознает ли власть всю опасность момента?" — говорится в публикации.
Кличко добавил, что после таких действий властей на Украине не останется тех, кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места, инвестировать, партнеры откажутся от страны, которая "скатывается в ужасное прошлое".
«
"Такие процессы на Украине точно не приближают <…> европейское будущее", — заключил мэр Киева.
Решение начать переговоры с Украиной о членстве приняли участники саммита ЕС в середине декабря 2023 года. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата. В Европе
неоднократно признавали, что это решение было скорее символическим.
Сам по себе статус кандидата, а также начало переговоров еще не означает обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель
.
Турция
является кандидатом с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
— с 2005-го, Черногория
— с 2010-го, а Сербия
— с 2012 года.
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши