https://ria.ru/20240122/ukraina-1922829708.html

Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС

Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС - РИА Новости, 22.01.2024

Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал притеснение журналистов и бизнесменов на Украине, выразив сомнение, что страна приближается к вступлению в Евросоюз. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:41

2024-01-22T18:41

2024-01-22T19:45

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал притеснение журналистов и бизнесменов на Украине, выразив сомнение, что страна приближается к вступлению в Евросоюз.В своем Telegram-канале политик написал, что крупные мировые издания сообщают о преследованиях и угрозах в адрес независимых журналистов на Украине, прослушке и вторжении в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть. Кроме того, давление оказывают и на предпринимателей."Все больше бизнесменов жалуется на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС? Осознает ли власть всю опасность момента?" — говорится в публикации.Кличко добавил, что после таких действий властей на Украине не останется тех, кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места, инвестировать, партнеры откажутся от страны, которая "скатывается в ужасное прошлое"."Такие процессы на Украине точно не приближают <…> европейское будущее", — заключил мэр Киева.Решение начать переговоры с Украиной о членстве приняли участники саммита ЕС в середине декабря 2023 года. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата. В Европе неоднократно признавали, что это решение было скорее символическим.Сам по себе статус кандидата, а также начало переговоров еще не означает обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005-го ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921802279.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921412935.html

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в мире, украина, виталий кличко, евросоюз, киев, молдавия