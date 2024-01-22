https://ria.ru/20240122/ugon-1922785732.html

В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины

В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины - РИА Новости, 22.01.2024

В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины

Пьяный мужчина в Подмосковье сначала напал на таксиста и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:34

2024-01-22T15:34

2024-01-22T15:34

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина в Подмосковье сначала напал на таксиста и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на его большегрузе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Солнечногорске злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ножом, завладел автомобилем. На 48-м километре ЦКАД, управляя этим транспортным средством, мужчина совершил столкновение с грузовиком. В ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение, сел за руль большегруза и попытался скрыться", - рассказала Волк в своем телеграм-канале. В результате преследования полицейские задержали нападавшего, который, как выяснилось, был пьяным. Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.

https://ria.ru/20240110/gibdd-1920515686.html

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)