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В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины - РИА Новости, 22.01.2024
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15:34 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ugon-1922785732.html
В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины
В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины - РИА Новости, 22.01.2024
В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины
Пьяный мужчина в Подмосковье сначала напал на таксиста и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:34
2024-01-22T15:34
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
солнечногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина в Подмосковье сначала напал на таксиста и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на его большегрузе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Солнечногорске злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ножом, завладел автомобилем. На 48-м километре ЦКАД, управляя этим транспортным средством, мужчина совершил столкновение с грузовиком. В ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение, сел за руль большегруза и попытался скрыться", - рассказала Волк в своем телеграм-канале. В результате преследования полицейские задержали нападавшего, который, как выяснилось, был пьяным. Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.
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московская область (подмосковье)
россия
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Кирилл Волков
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье пьяный дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины

В Подмосковье пьяный угнал такси, врезался в грузовик и попытался угнать и его

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина в Подмосковье сначала напал на таксиста и на угнанной машине врезался в грузовик, водителя которого ранил ножом, после чего попытался скрыться на его большегрузе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Солнечногорске злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ножом, завладел автомобилем. На 48-м километре ЦКАД, управляя этим транспортным средством, мужчина совершил столкновение с грузовиком. В ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение, сел за руль большегруза и попытался скрыться", - рассказала Волк в своем телеграм-канале.
В результате преследования полицейские задержали нападавшего, который, как выяснилось, был пьяным. Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСолнечногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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