https://ria.ru/20240122/udar-1922839709.html
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку
Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:57
2024-01-22T19:57
2024-01-22T19:57
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. "Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке. Председатель Дэннис Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с человеческими жертвами и страданиями, которые пережили многие люди в результате войны. Он призывает к полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сказала Грейли.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку
Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку