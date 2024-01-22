https://ria.ru/20240122/udar-1922839709.html

Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку

Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024

Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:57

2024-01-22T19:57

2024-01-22T19:57

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ООН, 22 янв – РИА Новости. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. "Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке. Председатель Дэннис Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с человеческими жертвами и страданиями, которые пережили многие люди в результате войны. Он призывает к полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сказала Грейли.

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Наталья Макарова

в мире, донецк, генеральная ассамблея оон, оон, украина, вооруженные силы украины