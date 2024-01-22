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Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/udar-1922839709.html
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку
Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:57
2024-01-22T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
генеральная ассамблея оон
оон
украина
вооруженные силы украины
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли. "Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке. Председатель Дэннис Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с человеческими жертвами и страданиями, которые пережили многие люди в результате войны. Он призывает к полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сказала Грейли.
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в мире, донецк, генеральная ассамблея оон, оон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины
Глава Генассамблеи ООН осудил удар по Донецку

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкРодственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка. Архивное фото
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ООН, 22 янв – РИА Новости. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил вчерашний удар по Донецку, заявила РИА Новости его официальный представитель Моника Грейли.
«
"Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке. Председатель Дэннис Фрэнсис выражает глубокую обеспокоенность в связи с человеческими жертвами и страданиями, которые пережили многие люди в результате войны. Он призывает к полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права", - сказала Грейли.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГенеральная Ассамблея ООНООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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