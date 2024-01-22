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В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки - РИА Новости, 22.01.2024
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18:42 22.01.2024 (обновлено: 19:15 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922830044.html
В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки
В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки - РИА Новости, 22.01.2024
В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки
Тело несовершеннолетней девушки нашли возле мусорных баков в Воронеже, следователи завели дело об убийстве, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:42
2024-01-22T19:15
происшествия
россия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Тело несовершеннолетней девушки нашли возле мусорных баков в Воронеже, следователи завели дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.&quot;Следственными органами возбуждено уголовное дело &lt;...&gt; по факту обнаружения в ночное время 22 января 2024 года возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти&quot;, — говорится в заявлении.СК назначил комплекс судебных экспертиз. Также проводятся допросы свидетелей, устанавливается личность и местонахождение человека, причастного к преступлению.Ранее в понедельник телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли тело девушки-подростка. По данным СМИ, труп находился в бауле с вещами, был сложен пополам и связан веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты.
https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html
россия
воронеж
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происшествия, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Тело несовершеннолетней девушки нашли возле мусорных баков в Воронеже, следователи завели дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
«

"Следственными органами возбуждено уголовное дело <...> по факту обнаружения в ночное время 22 января 2024 года возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти", — говорится в заявлении.

СК назначил комплекс судебных экспертиз. Также проводятся допросы свидетелей, устанавливается личность и местонахождение человека, причастного к преступлению.
Ранее в понедельник телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли тело девушки-подростка. По данным СМИ, труп находился в бауле с вещами, был сложен пополам и связан веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты.
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ПроисшествияРоссияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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