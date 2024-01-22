https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922830044.html

В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки

В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки - РИА Новости, 22.01.2024

В Воронеже возле мусорных баков нашли тело девушки

Тело несовершеннолетней девушки нашли возле мусорных баков в Воронеже, следователи завели дело об убийстве, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:42

2024-01-22T18:42

2024-01-22T19:15

происшествия

россия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Тело несовершеннолетней девушки нашли возле мусорных баков в Воронеже, следователи завели дело об убийстве, сообщило управление СК по региону."Следственными органами возбуждено уголовное дело <...> по факту обнаружения в ночное время 22 января 2024 года возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти", — говорится в заявлении.СК назначил комплекс судебных экспертиз. Также проводятся допросы свидетелей, устанавливается личность и местонахождение человека, причастного к преступлению.Ранее в понедельник телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Воронеже рядом с мусорным баком нашли тело девушки-подростка. По данным СМИ, труп находился в бауле с вещами, был сложен пополам и связан веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты.

https://ria.ru/20231020/proisshestviya-1904049260.html

россия

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)