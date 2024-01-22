https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922821383.html

В Калужской области работника предприятия будут судить за убийство коллеги

В Калужской области работника предприятия будут судить за убийство коллеги - РИА Новости, 22.01.2024

В Калужской области работника предприятия будут судить за убийство коллеги

Работнику завода в Калужской области грозит пожизненное лишение свободы за изнасилование и убийство коллеги на территории предприятия, сообщают СУСК России по... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:05

2024-01-22T18:05

2024-01-22T18:05

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Работнику завода в Калужской области грозит пожизненное лишение свободы за изнасилование и убийство коллеги на территории предприятия, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. По версии следствия, 27 августа 2023 года 35-летний житель поселка Полотняный завод в подсобном помещении предприятия, на котором работал, изнасиловал 21-летнюю коллегу. После этого он задушил ее и спрятал тело в бункере технологической установки, утверждает СУСК, а затем спешно покинул регион, уехав в Московскую область, где и был задержан. "Уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК. По данным следственного управления, отягчающим наказание обстоятельством является то, что мужчина совершил преступление, будучи пьяным. Еще одно отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений: в 2009 года данный мужчина был осужден за убийство из хулиганских побуждений и кражу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, освобожден в 2022 году по отбытии срока. "Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131, пункту "б" части 3 статьи 132, пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство), за которые предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело будет рассмотрено Калужским областным судом", - информирует прокуратура Калужской области.

https://ria.ru/20240122/mat-1922813316.html

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html

калужская область

россия

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происшествия, калужская область, россия, калуга