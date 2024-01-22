https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922820085.html

СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры

СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры

Гражданка Украины убила приютившего ее немца, который отказался прописывать ее в своем жилье, пишет газета Bild. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:59

2024-01-22T17:59

2024-01-22T18:04

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Гражданка Украины убила приютившего ее немца, который отказался прописывать ее в своем жилье, пишет газета Bild.По информации издания, программист Юрген Ф. предоставил беженке Елене К. комнату в своей квартире после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.Он предупредил гостью, что она сможет остаться там ненадолго, однако Елена отказалась уезжать и прожила в квартире Юргена почти год. По версии следствия, женщина оказывала на владельца недвижимости психологическое давление, чтобы тот прописал ее в своем жилье.Конфликты обострились, когда Юрген Ф. вступил в новые отношения в августе 2022 года. Елена К. во время ссоры 5 февраля 2023 года схватила кухонный нож и смертельно ранила хозяина квартиры.Прокуратура предъявила ей обвинение в непредумышленном убийстве. Судебное разбирательство продолжается.Ранее лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала украинцев вернуться на родину после окончания конфликта. По ее словам, у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии. Вайдель добавила, что было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.

https://ria.ru/20231124/bezhenka-1911476510.html

https://ria.ru/20231106/bezhentsy-1907660672.html

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в мире, украина, германия