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СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры - РИА Новости, 22.01.2024
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17:59 22.01.2024 (обновлено: 18:04 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922820085.html
СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры
СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры
Гражданка Украины убила приютившего ее немца, который отказался прописывать ее в своем жилье, пишет газета Bild. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:59
2024-01-22T18:04
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Гражданка Украины убила приютившего ее немца, который отказался прописывать ее в своем жилье, пишет газета Bild.По информации издания, программист Юрген Ф. предоставил беженке Елене К. комнату в своей квартире после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.Он предупредил гостью, что она сможет остаться там ненадолго, однако Елена отказалась уезжать и прожила в квартире Юргена почти год. По версии следствия, женщина оказывала на владельца недвижимости психологическое давление, чтобы тот прописал ее в своем жилье.Конфликты обострились, когда Юрген Ф. вступил в новые отношения в августе 2022 года. Елена К. во время ссоры 5 февраля 2023 года схватила кухонный нож и смертельно ранила хозяина квартиры.Прокуратура предъявила ей обвинение в непредумышленном убийстве. Судебное разбирательство продолжается.Ранее лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала украинцев вернуться на родину после окончания конфликта. По ее словам, у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии. Вайдель добавила, что было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.
https://ria.ru/20231124/bezhenka-1911476510.html
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в мире, украина, германия
В мире, Украина, Германия
СМИ: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с квартиры

Bild: украинка убила приютившего ее немца, чтобы не съезжать с его квартиры

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Гражданка Украины убила приютившего ее немца, который отказался прописывать ее в своем жилье, пишет газета Bild.
По информации издания, программист Юрген Ф. предоставил беженке Елене К. комнату в своей квартире после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
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Он предупредил гостью, что она сможет остаться там ненадолго, однако Елена отказалась уезжать и прожила в квартире Юргена почти год. По версии следствия, женщина оказывала на владельца недвижимости психологическое давление, чтобы тот прописал ее в своем жилье.
Конфликты обострились, когда Юрген Ф. вступил в новые отношения в августе 2022 года. Елена К. во время ссоры 5 февраля 2023 года схватила кухонный нож и смертельно ранила хозяина квартиры.
Прокуратура предъявила ей обвинение в непредумышленном убийстве. Судебное разбирательство продолжается.
Ранее лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала украинцев вернуться на родину после окончания конфликта. По ее словам, у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии. Вайдель добавила, что было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.
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