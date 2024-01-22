https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922770389.html

СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции

СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции - РИА Новости, 22.01.2024

СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:35

2024-01-22T14:35

2024-01-22T14:41

происшествия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 29 ноября 2023 года в Бодруме (Турция) были обнаружены тела россиянок 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. ", - говорится в сообщении.Как передавали турецкие телеканалы, тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922509846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия