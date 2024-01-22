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СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции - РИА Новости, 22.01.2024
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14:35 22.01.2024 (обновлено: 14:41 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922770389.html
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции - РИА Новости, 22.01.2024
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:35
2024-01-22T14:41
происшествия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 29 ноября 2023 года в Бодруме (Турция) были обнаружены тела россиянок 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. ", - говорится в сообщении.Как передавали турецкие телеканалы, тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции

СК возбудил уголовное дело после убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, 29 ноября 2023 года в Бодруме (Турция) были обнаружены тела россиянок 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. ", - говорится в сообщении.
Как передавали турецкие телеканалы, тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске
20 января, 15:31
 
ПроисшествияТурцияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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