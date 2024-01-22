https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922770389.html
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции - РИА Новости, 22.01.2024
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:35
2024-01-22T14:35
2024-01-22T14:41
происшествия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, следствие выясняет, кто причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 29 ноября 2023 года в Бодруме (Турция) были обнаружены тела россиянок 1981 и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. ", - говорится в сообщении.Как передавали турецкие телеканалы, тела проживавшей в Бодруме российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Подозреваемым в убийстве назывался экс-супруг Двизовой Андрей Кушлевич - его, как выяснило РИА Новости, женщина пыталась лишить родительских прав. Кроме того, литовец Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922509846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК возбудил дело после убийства женщины и ее дочери в Турции
СК возбудил уголовное дело после убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре