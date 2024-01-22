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На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины - РИА Новости, 22.01.2024
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13:35 22.01.2024 (обновлено: 13:46 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922756731.html
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины - РИА Новости, 22.01.2024
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины
Тело женщины обнаружено на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь идет о нелегальной мигрантке, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:35
2024-01-22T13:46
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь идет о нелегальной мигрантке, сообщил телеканал Habertürk. "Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части. Тело доставлено в морг", - передает телеканал. "Начато расследование. Предположительно, речь идет о нелегальной мигрантке", - отметил канал. Не менее шести тел были найдены на пляжах в провинции Анталья на прошлой неделе, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. Как минимум пять из шести тел, обнаруженных на пляжах Антальи на прошлой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре, заявило ранее руководство провинции. 11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшейся в сторону Кипра.
https://ria.ru/20240121/tela-1922649977.html
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в мире, мугла (провинция), анталья (провинция), ливан, новости - туризм
В мире, Мугла (провинция), Анталья (провинция), Ливан, Новости - Туризм
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины

Рыбак обнаружил тело женщины на пляже в турецкой провинции Мугла

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь идет о нелегальной мигрантке, сообщил телеканал Habertürk.
"Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части. Тело доставлено в морг", - передает телеканал.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки
21 января, 19:18
"Начато расследование. Предположительно, речь идет о нелегальной мигрантке", - отметил канал.
Не менее шести тел были найдены на пляжах в провинции Анталья на прошлой неделе, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. Как минимум пять из шести тел, обнаруженных на пляжах Антальи на прошлой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре, заявило ранее руководство провинции.
11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшейся в сторону Кипра.
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
На пляже турецкой Антальи обнаружили шестое за неделю тело
21 января, 13:41
 
В миреМугла (провинция)Анталья (провинция)ЛиванНовости - Туризм
 
 
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