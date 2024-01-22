https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922756731.html
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины - РИА Новости, 22.01.2024
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины
Тело женщины обнаружено на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь идет о нелегальной мигрантке, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:35
2024-01-22T13:35
2024-01-22T13:46
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь идет о нелегальной мигрантке, сообщил телеканал Habertürk. "Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части. Тело доставлено в морг", - передает телеканал. "Начато расследование. Предположительно, речь идет о нелегальной мигрантке", - отметил канал. Не менее шести тел были найдены на пляжах в провинции Анталья на прошлой неделе, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. Как минимум пять из шести тел, обнаруженных на пляжах Антальи на прошлой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре, заявило ранее руководство провинции. 11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшейся в сторону Кипра.
https://ria.ru/20240121/tela-1922649977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мугла (провинция), анталья (провинция), ливан, новости - туризм
В мире, Мугла (провинция), Анталья (провинция), Ливан, Новости - Туризм
На пляж в турецкой Мугле вынесло тело женщины
Рыбак обнаружил тело женщины на пляже в турецкой провинции Мугла