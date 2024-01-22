https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922722558.html

Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис

Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис - РИА Новости, 22.01.2024

Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:04

2024-01-22T11:04

2024-01-22T11:04

в мире

килис (провинция)

турция

сирия

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "на Килис упала ракета", не соответствует действительности. В рамках операций против террористических организаций PПK/YPG в Сирии турецкие вооруженные силы наносят удары по объектам террористов с помощью многоствольных ракетных установок. Речи о том, чтобы какая-либо ракета, выпущенная из Сирии до или после операции, попала в Килис, нет", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922694209.html

килис (провинция)

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, килис (провинция), турция, сирия, рабочая партия курдистана