https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922722558.html
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис - РИА Новости, 22.01.2024
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:04
2024-01-22T11:04
2024-01-22T11:04
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килис (провинция)
турция
сирия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "на Килис упала ракета", не соответствует действительности. В рамках операций против террористических организаций PПK/YPG в Сирии турецкие вооруженные силы наносят удары по объектам террористов с помощью многоствольных ракетных установок. Речи о том, чтобы какая-либо ракета, выпущенная из Сирии до или после операции, попала в Килис, нет", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922694209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, килис (провинция), турция, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Килис (провинция), Турция, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис во время боев с РПК