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Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис - РИА Новости, 22.01.2024
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11:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922722558.html
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис - РИА Новости, 22.01.2024
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:04
2024-01-22T11:04
в мире
килис (провинция)
турция
сирия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "на Килис упала ракета", не соответствует действительности. В рамках операций против террористических организаций PПK/YPG в Сирии турецкие вооруженные силы наносят удары по объектам террористов с помощью многоствольных ракетных установок. Речи о том, чтобы какая-либо ракета, выпущенная из Сирии до или после операции, попала в Килис, нет", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922694209.html
килис (провинция)
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в мире, килис (провинция), турция, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Килис (провинция), Турция, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис

Турция опровергла сообщения о падении ракеты на город Килис во время боев с РПК

© AP Photo / DHA / Resit CelebiogluТурецкая военная техника в городе Килис
Турецкая военная техника в городе Килис - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / DHA / Resit Celebioglu
Турецкая военная техника в городе Килис. Архивное фото
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы падении ракеты на город Килис на юго-востоке страны в ходе боестолкновений с боевиками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "на Килис упала ракета", не соответствует действительности. В рамках операций против террористических организаций PПK/YPG в Сирии турецкие вооруженные силы наносят удары по объектам террористов с помощью многоствольных ракетных установок. Речи о том, чтобы какая-либо ракета, выпущенная из Сирии до или после операции, попала в Килис, нет", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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В миреКилис (провинция)ТурцияСирияРабочая партия Курдистана
 
 
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