https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922694209.html

Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ

Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2024

Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ

Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, пишет газета Hürriyet... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:07

2024-01-22T09:07

2024-01-22T09:07

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турция

анкара (провинция)

иран

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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, пишет газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата. По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад. "Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали", - приводит издание слова дипломата. По его словам, Анкара, в соответствии с национальной позицией Турции, заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)". По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции. "Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию",- отметил собеседник газеты.

https://ria.ru/20240103/zapad-1919598029.html

https://ria.ru/20231114/turtsiya-1909282019.html

турция

анкара (провинция)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), иран