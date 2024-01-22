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Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2024
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09:07 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922694209.html
Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ
Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2024
Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ
Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, пишет газета Hürriyet... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:07
2024-01-22T09:07
в мире
турция
анкара (провинция)
иран
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, пишет газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата. По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад. "Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали", - приводит издание слова дипломата. По его словам, Анкара, в соответствии с национальной позицией Турции, заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)". По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции. "Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию",- отметил собеседник газеты.
https://ria.ru/20240103/zapad-1919598029.html
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в мире, турция, анкара (провинция), иран
В мире, Турция, Анкара (провинция), Иран
Турция предъявила новые требования к западной разведке, пишут СМИ

Hürriyet: Турция требует от западной разведки информировать о своих операциях

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, пишет газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата.
По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад.
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"Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали", - приводит издание слова дипломата.
По его словам, Анкара, в соответствии с национальной позицией Турции, заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)".
По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции.
"Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию",- отметил собеседник газеты.
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