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Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 22.01.2024
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07:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/turtsiya-1922685642.html
Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций
Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 22.01.2024
Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций
Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T07:04
2024-01-22T07:04
алексей ерхов
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
энтони блинкен
россия
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок. Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны, по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января. "Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная", - сообщил собеседник агентства. Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
https://ria.ru/20240119/peregovory-1922403834.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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алексей ерхов, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии, энтони блинкен, россия, турция, анкара (провинция)
Алексей Ерхов, Мевлют Чавушоглу, Санкции в отношении России, Энтони Блинкен, Россия, Турция, Анкара (провинция)
Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций

Турецкий бизнес испытывает сильнейшее давление Запада по санкциям против России

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.
Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны, по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января.
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"Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная", - сообщил собеседник агентства.
Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
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