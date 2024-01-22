https://ria.ru/20240122/turisty-1922704097.html

Эксперт рассказал, почему туристам из арабских стран нравится Россия

Эксперт рассказал, почему туристам из арабских стран нравится Россия - РИА Новости, 22.01.2024

Эксперт рассказал, почему туристам из арабских стран нравится Россия

Арабо-мусульманские государства за последние годы кардинально поменяли свое отношение к России, поэтому в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других городах... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:17

2024-01-22T12:17

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Арабо-мусульманские государства за последние годы кардинально поменяли свое отношение к России, поэтому в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других городах страны все чаще можно увидеть большие группы туристов исламского мира, сообщила РИА Новости в субботу член правления женского делового совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сурия Аль Авадхи. "Арабы кардинально пересмотрели свои взгляды на Россию. Мощные политические и экономические связи России и Востока, преобразования в сфере культуры, дали свои плоды. Арабский турист, ранее предпочитавший отдыхать в Европе или США, теперь покупает билеты в Россию. Мы поменяли свои туристические предпочтения. Россия – цивилизованная, безопасная страна, здесь живут люди с открытой душой", – рассказала РИА Новости Сурия Аль Авадхи во время посещения Соборной мечети России по приглашению Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). Правда, она отметила, что для арабского туриста могут показаться непривычным российские морозы. "Я побывала в прошлую поездку в Казани, теперь в Москве. Конечно, холодно, но и в этом есть свои плюсы. Мир разный, страны, погода, люди – разные. Тем интересней", – сообщила Сурия Аль Авадхи. Она добавила, что для развития двустороннего туризма необходимо обратить внимание на создание совместных российско-эмиратских короткометражных роликов про достопримечательности стран. "Турция создала несколько телевизионных сериалов, и они послужили тому, что турпоток в эту страну вырос многократно. Знаю, что и россияне, и жители арабских стран едут туда именно после того, как посмотрели турецкие сериалы. России и ОАЭ было бы полезно снять познавательные ролики о себе самих. Например, о Сочи – городе, где растут пальмы и иногда на них лежит снег. Это же просто чудо и это очень притягивает", – заключила Сурия Аль Авадхи.

https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html

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