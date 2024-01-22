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МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат - РИА Новости, 22.01.2024
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Новости Подмосковья
 
16:48 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/tsifrovoy-1922803371.html
МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат
МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат - РИА Новости, 22.01.2024
МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о переводе всех видов муниципального... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:48
2024-01-22T16:48
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о переводе всех видов муниципального контроля в цифровой формат, сообщил телеканал "360".По словам министра, теперь представители бизнеса смогут быстрее взаимодействовать с надзорными органами, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты."Контрольно-надзорную деятельность оцифровали в Подмосковье почти два года назад. Это позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с надзорными органами", – сказала она.Цифровой оборот дополнился лесным и жилищным видами контроля, контролем в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Все заявки принимаются в разделе "Бизнес" – "Контрольно-надзорная деятельность".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница "Лаборатории Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве
Сотрудница Лаборатории Касперского на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о переводе всех видов муниципального контроля в цифровой формат, сообщил телеканал "360".
По словам министра, теперь представители бизнеса смогут быстрее взаимодействовать с надзорными органами, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты.
"Контрольно-надзорную деятельность оцифровали в Подмосковье почти два года назад. Это позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с надзорными органами", – сказала она.
Цифровой оборот дополнился лесным и жилищным видами контроля, контролем в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Все заявки принимаются в разделе "Бизнес" – "Контрольно-надзорная деятельность".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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