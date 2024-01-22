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МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат

МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат - РИА Новости, 22.01.2024

МО перевела все виды муниципального контроля в цифровой формат

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о переводе всех видов муниципального... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:48

2024-01-22T16:48

2024-01-22T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о переводе всех видов муниципального контроля в цифровой формат, сообщил телеканал "360".По словам министра, теперь представители бизнеса смогут быстрее взаимодействовать с надзорными органами, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты."Контрольно-надзорную деятельность оцифровали в Подмосковье почти два года назад. Это позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с надзорными органами", – сказала она.Цифровой оборот дополнился лесным и жилищным видами контроля, контролем в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Все заявки принимаются в разделе "Бизнес" – "Контрольно-надзорная деятельность".

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)