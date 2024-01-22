https://ria.ru/20240122/trevoga-1922830362.html
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2024
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской области Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:44
2024-01-22T18:44
2024-01-22T18:44
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской области Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 16.06 мск. Ранее в понедельник на Украине уже объявляли воздушную тревогу, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922694825.html
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В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в понедельник в Харьковской области Украины