https://ria.ru/20240122/tramp-1922685103.html
В США неожиданно высказались об отношениях Путина и Трампа
В США неожиданно высказались об отношениях Путина и Трампа - РИА Новости, 22.01.2024
В США неожиданно высказались об отношениях Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:41
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на вопрос американской журналистки Лори Спенсер о том, почему Трамп уже сейчас, до выборов, не начал процесс разрешения конфликта на Украине, если он, по его собственным словам, на это способен."Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год", — ответил Риттер.Как считает аналитик, за прошедшие годы Запад слишком часто обманывал Россию, в том числе и во время президентства Дональда Трампа. По словам Риттера, такой подход привел к тому, что Москва заинтересована исключительно в своей победе, и ее уже не волнует мнение коллективного Запада об Украине."Россия победила в этом конфликте", — подчеркнул эксперт.Как ранее не раз заявлял президент России Владимир Путин, Москва не собирается отказываться от целей специальной военной операции. По его словам, российские Вооруженные силы владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, а миф о неуязвимости западной военной техники рухнул.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина
В США неожиданно высказались об отношениях Путина и Трампа
Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X
.
Так он отреагировал на вопрос американской журналистки Лори Спенсер о том, почему Трамп уже сейчас, до выборов, не начал процесс разрешения конфликта на Украине, если он, по его собственным словам, на это способен.
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"Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год", — ответил Риттер.
Как считает аналитик, за прошедшие годы Запад слишком часто обманывал Россию, в том числе и во время президентства Дональда Трампа. По словам Риттера, такой подход привел к тому, что Москва
заинтересована исключительно в своей победе, и ее уже не волнует мнение коллективного Запада об Украине.
«
"Россия победила в этом конфликте", — подчеркнул эксперт.
Как ранее не раз заявлял президент России Владимир Путин, Москва не собирается отказываться от целей специальной военной операции. По его словам, российские Вооруженные силы владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, а миф о неуязвимости западной военной техники рухнул.
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