https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html
"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте
"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024
"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте
Украинским военным приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии, сообщает ZDF. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:16
2024-01-22T16:16
2024-01-22T16:16
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинским военным приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии, сообщает ZDF."Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — говорится в материале.В статье отметили, что армии России удалось продвинуться на Купянском направлении и освободить населенный пункт Крахмальное Харьковской области.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.На прошлой неделе в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.
https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html
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в мире, германия, россия
"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте
ZDF: ВСУ оставляют территории из-за нехватки боеприпасов
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Украинским военным приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии, сообщает ZDF
.
"Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — говорится в материале.
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В статье отметили, что армии России удалось продвинуться на Купянском направлении и освободить населенный пункт Крахмальное Харьковской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.
На прошлой неделе в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России
находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.
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