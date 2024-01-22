https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html

"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте

"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте - РИА Новости, 22.01.2024

"Оставляют территории": в Германии забили тревогу из-за краха ВСУ на фронте

Украинским военным приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии, сообщает ZDF. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:16

2024-01-22T16:16

2024-01-22T16:16

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинским военным приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии, сообщает ZDF."Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — говорится в материале.В статье отметили, что армии России удалось продвинуться на Купянском направлении и освободить населенный пункт Крахмальное Харьковской области.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.На прошлой неделе в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.

https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html

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