https://ria.ru/20240122/tayvan-1922739708.html

Тайвань отследил шесть китайских аэростатов вблизи острова

Тайвань отследил шесть китайских аэростатов вблизи острова - РИА Новости, 22.01.2024

Тайвань отследил шесть китайских аэростатов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову шести аэростатов материкового Китая, следует из заявления тайваньского оборонного РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:25

2024-01-22T12:25

2024-01-22T12:25

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ПЕКИН, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову шести аэростатов материкового Китая, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. В сообщении, опубликованном на официальном сайте минобороны острова, отмечается, что с 5.56 (00.56 мск - ред.) 21 января шесть китайских воздушных шаров были зафиксированы вблизи городов Пиндун на юге острова и Цзилун на северо-востоке Тайваня. Указано, что все воздушные шары пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива в сторону острова в период с 5.56 (00.56 мск - ред.) до 19.33 (14.33 мск) и покинули опознавательную зону ПВО Тайваня в период с 6.50 (1.50 мск) до 22.08 (17.08 мск). Также вокруг острова были зафиксированы четыре воздушных судна и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240116/tayvan-1921559654.html

https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси