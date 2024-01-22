https://ria.ru/20240122/takakhama-1922682345.html

На японской АЭС "Такахама" обнаружили утечку пара

На японской АЭС "Такахама" обнаружили утечку пара - РИА Новости, 22.01.2024

На японской АЭС "Такахама" обнаружили утечку пара

Энергетическая компания Kansai Electric Power Co заявила о выявлении утечки пара на одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока АЭС... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:23

2024-01-22T05:23

2024-01-22T10:23

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ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. Энергетическая компания Kansai Electric Power Co заявила о выявлении утечки пара на одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока АЭС "Такахама", в настоящее время проводится проверка, изменения радиационного фона после инцидента нет. Согласно пресс-релизу оператора станции, утечка пара в районе одного из трех бустерных насосов для подачи воды во второй контур была выявлена сотрудником станции около 23.25 воскресенья по местному времени (17.25 мск). В момент инцидента для подачи воды было задействовано два из трех насосов, поэтому специалистами было принято решение подключить третий насос, а тот, рядом с которым была обнаружена утечка пара, был остановлен к 3 утра понедельника (21.00 мск воскресенья). "По результатам проверки в 5 утра (23.00 мск воскресенья) не было выявлено проблем в работе станции, однако для обеспечения безопасности работы в будущем было принято решение провести полную инспекцию данного узла системы. Для этого мы намерены снизить выработку энергии на 40%, и начиная с 9.00 по местному времени (3.00 мск) будет начато снижение загрузки", - отмечается в документе. В пресс-релизе также подчеркивается, что "в результате инцидента никакого радиоактивного воздействия на окружающую среду не было".

https://ria.ru/20240120/dukovany-1922450455.html

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аэс такахама, в мире