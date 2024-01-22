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СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации - РИА Новости, 22.01.2024
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09:52 22.01.2024 (обновлено: 10:07 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ssha-1922700895.html
СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации
СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации - РИА Новости, 22.01.2024
СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации
США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, сообщило пресс-бюро СВР со... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:52
2024-01-22T10:07
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации", - говорится в сообщении."По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", - добавили в СВР.Ранее Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона, напомнили в пресс-бюро. Это проявляется в том, что американские советники представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах. Такой формат аналогичен тому, "как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей".
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в мире, украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации

СВР: США перешли к формированию на Украине колониальной администрации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации", - говорится в сообщении.
"По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", - добавили в СВР.
Ранее Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона, напомнили в пресс-бюро. Это проявляется в том, что американские советники представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах. Такой формат аналогичен тому, "как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей".
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В миреУкраинаСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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