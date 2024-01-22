https://ria.ru/20240122/ssha-1922700895.html

СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации

СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации - РИА Новости, 22.01.2024

СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации

США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, сообщило пресс-бюро СВР со... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:52

2024-01-22T09:52

2024-01-22T10:07

в мире

украина

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, она будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации", - говорится в сообщении."По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", - добавили в СВР.Ранее Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона, напомнили в пресс-бюро. Это проявляется в том, что американские советники представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах. Такой формат аналогичен тому, "как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей".

https://ria.ru/20240122/ryabkov-1922691305.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)