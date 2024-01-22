Рябков прокомментировал идею США о режиме уведомлений о ракетных пусках
МИД: идея США создать режим уведомлений о ракетных пусках неинтересна России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Инициатива США создать в рамках ядерной "пятерки" общий режим уведомлений о баллистических ракетных пусках не несет никакой добавленной стоимости для России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Переговоры по данному вопросу в ядерной "пятерке" не ведутся. Можно упомянуть лишь о нескольких эпизодах обсуждения ранее выдвинутой США соответствующей инициативы, которое показало, что идея не является консенсусной", - сказал Рябков.
"Если говорить о российской позиции, то для нас реализация подобного предложения не несет какой-либо существенной "добавленной стоимости". У нас есть соответствующие соглашения с США и с Китаем. Но главное: в нынешних обстоятельствах возникает все тот же вопрос о политической целесообразности и своевременности каких-либо совместных с Западом шагов в области безопасности на фоне враждебного антироссийского курса, осуществляемого нашими оппонентами. Мы на этот вопрос ответили", - пояснил Рябков.
Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке "на полях" первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
В июне прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США считают хорошей идеей создание режима уведомлений о ракетных пусках в рамках "пятерки".