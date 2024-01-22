https://ria.ru/20240122/ssha-1922699863.html

Рябков прокомментировал идею США о режиме уведомлений о ракетных пусках

Рябков прокомментировал идею США о режиме уведомлений о ракетных пусках - РИА Новости, 22.01.2024

Рябков прокомментировал идею США о режиме уведомлений о ракетных пусках

Инициатива США создать в рамках ядерной "пятерки" общий режим уведомлений о баллистических ракетных пусках не несет никакой добавленной стоимости для России,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:43

2024-01-22T09:43

2024-01-22T09:43

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Инициатива США создать в рамках ядерной "пятерки" общий режим уведомлений о баллистических ракетных пусках не несет никакой добавленной стоимости для России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Переговоры по данному вопросу в ядерной "пятерке" не ведутся. Можно упомянуть лишь о нескольких эпизодах обсуждения ранее выдвинутой США соответствующей инициативы, которое показало, что идея не является консенсусной", - сказал Рябков. "Если говорить о российской позиции, то для нас реализация подобного предложения не несет какой-либо существенной "добавленной стоимости". У нас есть соответствующие соглашения с США и с Китаем. Но главное: в нынешних обстоятельствах возникает все тот же вопрос о политической целесообразности и своевременности каких-либо совместных с Западом шагов в области безопасности на фоне враждебного антироссийского курса, осуществляемого нашими оппонентами. Мы на этот вопрос ответили", - пояснил Рябков. Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке "на полях" первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов. В июне прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США считают хорошей идеей создание режима уведомлений о ракетных пусках в рамках "пятерки".

https://ria.ru/20240122/ryabkov-1922697649.html

https://ria.ru/20240121/popytka-1922579699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, китай, джейк салливан, сергей рябков, оон, в мире